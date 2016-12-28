بن غبريط: “60 ألف أستاذ جديد يستفيدون من التكوين خلال العطلة الشتوية”



أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن استفادة 60 ألف أستاذ جديد يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” من التكوين خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 31 ديسمبر الجاري في كافة الاختصاصات.

وكشفت الوزيرة أمس، خلال زيارة تفقدية لمركز التكوين البيداغوجي التحضيري لأساتذة التعليم المتوسط والثانوي “ثانوية العقيد عميروش” بسطاوالي “غرب العاصمة”، على أن “الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة يخضعون منذ يوم السبت الماضي إلى التكوين في مواد اختصاصهم وفي علم النفس وكذا في المفاهيم القاعدية المتداولة في مناهج الجيل الثاني”.

وأشارت بن غبريط إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التكوين المستمر الذي شرع فيه منذ يوليو الماضي لفائدة هؤلاء الأساتذة، حيث يشرف على تكوينهم أساتذة متطوعون من متقاعدي القطاع.

و صرحت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بأن مصالحها تقوم حاليا التحضير لإصدار كتاب “يلخص تركيب المنهج التربوي المتبع منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا، سيتم الإفراج عنه في أواخر شهر جانفي القادم، موضحة بأن فكرة الكتاب جاءت جراء حدوث خلط بين ما يتلقاه الأساتذة خلال التكوين وما يتم تقديمه في الأقسام.

وشددت بن غبريط على ضرورة “احترام التلميذ ككيان إنساني يحتاج إلى تعزيز الثقة في النفس لاستكمال مشواره الدراسي”، معتبرة أن “سوء العلاقة بين الأستاذ والتلميذ تعد من الأسباب المؤدية إلى العنف والتسرب المدرسي”.

هذا وأكدت ذات المسؤولة فيما يتعلق بالمؤسسات التي لم تفتح أبوابها للتلاميذ خلال هذه العطلة، أن الوزارة “ستتخذ إجراءات تنظيمية تجاه مسؤولي المؤسسات الذين لم يلتزموا بالتعليمة الموجهة لهم والقاضية بضرورة فتح الأبواب أمام التلاميذ للاستفادة من دروس الدعم”، مشيرة إلى أن نتائج تقييم نتائج الثلاثي الأول سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر جانفي المقبل بعد “الانتهاء من جمع كافة المعطيات المتعلقة بذلك عبر كامل التراب الوطني.

وفاء مرشدي