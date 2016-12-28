خلال 11 أشهر الأولى لـ 2016: المصادقة على 710 معايير صناعية من قبل المعهد الوطني للتقييس



تمت خلال الأشهر 11 الأولى لـ 2016 المصادقة على 710 معايير صناعية من قبل المعهد الوطني للتقييس، ما يرفع عدد المعايير الإجمالية الجزائرية إلى 9000 تمت المصادقة عليها وتطبيقها محليا، حسب ما صرح به بالجزائر المدير العام للمعهد جمال حالس.

“كما نرتقب إنشاء 810 معايير جديدة في 2017 مقسمة على مختلف القطاعات الصناعية و سيبقى البرنامج مفتوحا للتكفل بكل المتطلبات المتعلقة بالتقييس” حسبما كشف عنه حالس خلال احتفالية إحياء اليوم الوطني 21 للتقييس.

وأضاف المسؤول أن المعهد سطر برنامج ثلاثي (2017/2015) بالتعاون مع كلالأطراف المعنية (وزارات و مؤسسات و جمعيات المستهلكين…) بهدف تحديد متطلباتهم فيما يخص التقييس.

وتغطي حسبه 69 لجنة تقنية تابعة للمعهد سبع مصالح تمثل مختلف قطاعات نشاطات الخدمات و هي المناجم و الحديد و الميكانيك و الكيمياء و البيتروكيمياء و الإلكتروتقني و الصحة و الأمن و المحيط الفلاحي و مواد البناء.

وبالنسبة لعلامة “حلال” المتعلقة بالمواد الغذائية و التي تم مؤخرا نشرالمرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية أشار السيد حالس أن قائمة المواد المعنية بهذه العلامة سيتم تحديدها عن قريب من قبل اللجنة الوطنية التي ترأسها وزارة التجارة.

من جهته قال المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة و المناجم عبد العزيز قند أن 73 عقد تم الإمضاء عليها مع الأطراف المعنية فيما يخص المطابقة مشيرا إلى أن القطاع قد تعزز ببرنامج سمي “المطابقة الجزائرية” للتكفل بصفة دائمة بالمؤسسة فيما يخص المطابقة و الاعتماد.

ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تحسين أداء النسيج الصناعي الوطني فيما يتعلق بالنوعية، ذكر المسؤول جمع ثلاث صناديق تابعة للوزارة في صندوق واحد سمي “صندوق التنافسية الصناعية, إعادة تأهيل و تطوير الاستثمار”.

و بخصوص الجائزة الوطنية للنوعية التي تم تأجيلها هذه السنة قال قند أنها ستقدم بعد الانتهاء من إصلاح المنشآت القاعدية الوطنية للنوعية.

ق.و