الصلابي يدعو الجزائر لرعاية حوار مصالحة شاملة بين الليبيين

خرج علي الصلابي عضو جمعية العلماء المسلمين وأحد القيادات الليبية الإسلامية المعروفة بعلاقاتها مع الجزائر ومعرفتها بتفاصيل الدور الذي يمكن أن تلعبه في حلحلة الأزمة الليبية ببيان يطالب الجزائر بتبني مقترح للمصالحة بين جميع الليبيين.

تقدم عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج باقتراح مفاده ” عقد جلسة حوار برعاية جزائرية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهة وتيار قائد عملية الكرامة خليفة حفتر وتيار المفتي الشيخ الصادق الغرياني وتيار النظام السابق من جهة أخرى”.

وقال علي الصلابي في رسالته المطولة ” أن التيارات ستجتمع كلا على حدة مع الرئاسي من ثم تجتمع في حوار عام يجمع كل التيارات “، ذاكرا أن المدعوين ” هم من تيار المفتي هم المفتي الشيخ الصادق الغرياني والعميد صلاح بادي ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل وأن المدعوين من تيار حفتر هم حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني “، كما لم يهمل في سياق رسالته الشخصيات الممثلة للنظام السابق هي ” عقيل حسين عقيل المقرحي و الوزير السابق محمد الزوي و محمد الشحومي “.

وأشار المقترح الذي قدمه القيادي الإسلامي إلى أن غاية الاجتماع تتمثل في ” الاتفاق على عدة نقاط أهمها حكومة وفاق وطني ومصالحة الوطنية ووقف لإطلاق النار والاتفاق على ميثاق وطني تحدد فيه أسس ومبادئ الدولة الليبية إضافة إلى الوصول إلى انتخابات حقيقية للخروج من الفراغ الدستوري في البلاد “، وتعتبر هذه النقاط من أهم ما سرب حول الإتفاق الذي تعكف الجزائر على تنظيمه بين الليبيين.

ولفت المقترح إلى أن الاجتماعات ستحضر لمؤتمر موسع للمصالحة تشارك فيه حسب الصلابي ” شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية وعلمية من الوزن الثقيل لا يتجاوز مئة شخصية من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب لدعم مسار الحوار والتوافق والمصالحة “، كما طالب الصلابي من جهته ” رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالشروع في هذه الحوارات واللقاءات في أسرع وقت ممكن وأن يتواصل مع الأمم المتحدة والمنظومة الإقليمية والدولية، وتهيئة الظروف لاستقبال النتائج الإيجابية المرجوّة من هذا اللقاء “.

في ذات السياق دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر إشارة له حول الأزمة العاصفة بالجارة الشرقية إلى ” حقن دماء المسلمين في الشقيقة ليبيا، عن طريق تكثيف المبادرات الدبلوماسية “، وجاءت إشارات الرئيس بوتفليقة حول ضرورة تكاتف الجهود السياسية بعد الدور الواضح الذي أصبحت تلعبه الجزائر إقليميا لإيجاد حل سلمي ينهي أزمة الحكم في الجارة ليبيا.

إسلام كعبش