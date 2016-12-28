الحكومة تمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات بداية من مارس القادم

تتجه الحكومة بداية من السنة المقبلة إلى تصنيف الألعاب النارية والمرفقعات ضمن المواد الحساسة التي يمنع استيرادها وذلك جراء الكوارث والأضرار التي أضحت تخلفها، ناهيك عن تكلفتها المالية الكبيرة المترتبة عن استيرادها.

وكشفت مصادر جمركية الثلاثاء، أن الحكومة تحضر لمرسوم تنفيذي يتم بموجبه اعتبارا من الثلاثي الأول لسنة 2017 تصنيف الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان “عمر زيان” قابض الجمارك لدى مديرية البليدة الجهوية، إنّ المرسوم التنفيذي المتوقع صدوره في الثلاثي الأول من السنة المقبلة الجديدة، سيكون متمّما ومعدّلا لمرسوم 1988، وستصنّف بموجبه الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام.

وجرى تبرير الخطوة، بـ “الكوارث البشرية والمجتمعية التي يخلفّها استعمال هذه المفرقعات والشماريخ والألعاب النارية، ناهيك عن الكلفة المالية الضخمة المترتّبة عن استيرادها، ما جعل السلطات العليا تقرّر صياغة مرسوم تنفيذي متمم لوضع حد لتداول هذه الوسائل بين الناس.

عمر حمادي