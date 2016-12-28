أكثر من 60 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 اختاروا مواقع سكناتهم

أعلنت المديرية العامة لوكالة عدل امس ، أنه جميع مكتتبي عدل 2 الذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم، ملزمين بالتنقل بداية من 28 ديسمبر 2016 إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف بملعب 5 جويلية بالعاصمة، لاسترجاع كلمة المرور، مرفوقين ببطاقة الهوية وكشف تسديد القسط الأول.

وكانت خيمت حيرة كبيرة على مكتتبي عدل 2 حول اللافتة التي ظهرت لهم عند ادخال كلمة المرور الخاصة بهم، والتي تتضمن وجود خطأ في كلمة المرور، حيث قامت الادارة الالكترونية لوكالة عدل بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يسعفهم الحظ في المرحلة من اختيار مواقع سكناتها، وقامت الإدارة الإلكترونية، للوكالة بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يتمكنوا من الدخول للموقع واختيار مواقع سكناتهم، بإخبارهم بدقة عن السبب.

في سياق نتصل أحصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، 60 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، اختاروا مواقع سكناتهم منذ بداية العملية،وحسب ما كشفت عنه مصادر امس، سجل الموقع 15 مليون متصفح لموقع الوكالة في أقل من 48 ساعة، فيما تم إحصاء الآلاف من المتصفحين للموقع خارج الوطن للإشارة، قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بفتح الموقع الإلكتروني لإختيار مواقع مساكن عدل2، منذ يومين من أجل إختيار المواقع السكنية لـ 129 ألف مكتتب، في إطار عدل2 معنيون بالمرحلة الأولى، من بينهم 40 ألف مكتتب من العاصمة.

عمر ح