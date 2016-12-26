31 ديسمبر آخر أجل للتصريح بالأعمال التجارية الحرة في “كاسنوس”

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، أن آخر أجل لتسديد مستحقات الصندوق بالنسبة للمواطنين الذين يزاولون أعمالا تجارية حرة للتصريح بنشاطاتهم هو 31 ديسمبر، مشددا على أن الاشتراك سيكون إجباريا خلال السنة القادمة.

وأكد امس يوسف عاشق، خلال نزوله ضيفا على برنامج”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تقديم إجراءات تسهيلية واستثنائية للتجار لتحفيزهم للتصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها لحسابهم الخاص مبرزا أنه من بين التسهيلات المقدمة إعادة هيكلة الصندوق و فتح 136 شباك جديد، بهدف التقرب من المواطنين غير الأجراء وكذا إعفاء التجار من المستحقات الضريبية المتأخرة جراء عدم اشتراكهم في الصندوق.

و أوضح مدير (casnos) أنه تم تسجيل ما يقارب 3 ملايين مشتركا ومليون و 800 ألف مسجلا، مشددا أن الاشتراك في الصندوق إجباري على كل مواطن يمارس تجارة حرة وأن آخر أجل هو الـ 31 ديسمبر، مؤكدا على أن الشبابيك ستكون مفتوحة على المستوى الوطني طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.