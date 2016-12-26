وزارة الداخلية تسجل 87 ألف طلب وثائق بيومترية

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تم تسجيل 87230 طلبا على الموقع الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 ديسمبر 2016 مع إشعار المسجلين بالوصول إلكترونيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن التسجيل في الصفحة المتعلقة بالطلبات الخاصة بجوزات السفر البيومترية وبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالموقع الالكتروني للوزارة، تتم “بطريقة جيدة” وأن استقبال الطلبات الالكترونية يتم “بصورة عادية”.

وتعلم الوزارة جميع المواطنين أن طلباتهم يتم التكفل بها من خلال هذه الصفحة بالموقع الالكتروني للوزارة وأن عملية التسجيل تجري بطريقة آلية وفي ظروف عادية.

نسرين محفوف