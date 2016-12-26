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معهد باستور يؤكد توفر جميع اللقاحات

كشف عن بقاء مديريته التجارية مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة:
معهد باستور يؤكد توفر جميع اللقاحات

eldjazair 26 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 6 زيارة

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أكد معهد باستور الجزائر توفر كافة اللقاحات، مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لضمان تموين الهياكل الصحية.
وطمأن المعهد في بيان له أن “معهد باستور الجزائر يؤكد توفر جميع اللقاحات المقررة في برنامج التلقيح الموسع و كذا تلك الخارج عن برنامج التلقيح الموسع مثل التلقيح ضد التهاب السحايا (ACWT 135) المخصص للحجاج”.
كما يعلم معهد باستور أن مديريته التجارية “تبقى مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لتموين مؤسسات الصحة العمومية و الخاصة”
ن.م

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