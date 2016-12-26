معهد باستور يؤكد توفر جميع اللقاحات

أكد معهد باستور الجزائر توفر كافة اللقاحات، مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لضمان تموين الهياكل الصحية.

وطمأن المعهد في بيان له أن “معهد باستور الجزائر يؤكد توفر جميع اللقاحات المقررة في برنامج التلقيح الموسع و كذا تلك الخارج عن برنامج التلقيح الموسع مثل التلقيح ضد التهاب السحايا (ACWT 135) المخصص للحجاج”.

كما يعلم معهد باستور أن مديريته التجارية “تبقى مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لتموين مؤسسات الصحة العمومية و الخاصة”

ن.م