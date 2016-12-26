عقوبات على الجمركيين الذين لا يحترمون واجب التحفظ

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال.

وكشف بابا عمي أمس على هامش مناقشة مشروع قانون المالية بحضور وزيرة العلاقات بالبرلمان غنية ايداليا أن مشروع القانون قد استحدث واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني قصد ترقية أخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك، مفيدا أيضا بان القانون سيضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال إلزامها بنشر التشريعات و التنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي ادت الى اتخاذ اي إجراءات تجاههم قبل الشروع في إجراءات المتابعة، مشيرا إلى أن المهمة الأمنية للجمارك قد تم تعزيزها عبر دعم النصوص المتعلقة بمراقبة البضائع وعمليات الفحص الخاصة بالمسافرين لأجل مكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح او العملة الصعبة أو المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد، مصيفا بان المشروع القانون قد عزز حق إدارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الإدارات.

عمر ح