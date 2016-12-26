الإثنين , ديسمبر 26 2016
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بابا عمي: :
عقوبات على الجمركيين الذين لا يحترمون واجب التحفظ

بابا عمي: :
عقوبات على الجمركيين الذين لا يحترمون واجب التحفظ

eldjazair 26 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 2 زيارة

cce29fe8f26eda74b82fc1555d2a752ca63ac471

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال.
وكشف بابا عمي أمس على هامش مناقشة مشروع قانون المالية بحضور وزيرة العلاقات بالبرلمان غنية ايداليا أن مشروع القانون قد استحدث واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني قصد ترقية أخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك، مفيدا أيضا بان القانون سيضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال إلزامها بنشر التشريعات و التنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي ادت الى اتخاذ اي إجراءات تجاههم قبل الشروع في إجراءات المتابعة، مشيرا إلى أن المهمة الأمنية للجمارك قد تم تعزيزها عبر دعم النصوص المتعلقة بمراقبة البضائع وعمليات الفحص الخاصة بالمسافرين لأجل مكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح او العملة الصعبة أو المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد، مصيفا بان المشروع القانون قد عزز حق إدارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الإدارات.
عمر ح

عن eldjazair

شاهد أيضاً

134fdda12e991f3f36b0493ed53b6408_xl

خلال الفترة الممتدة من 18 الى 25 ديسمبر:
وزارة الداخلية تسجل 87 ألف طلب وثائق بيومترية

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تم تسجيل 87230 طلبا على الموقع الإلكتروني خلال الفترة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2016, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super