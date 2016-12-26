“جيل جديد” يتهم المعارضة بمشاركة السلطة تحضير انتخابات مزورة

اعتبر حزب جيل جديد الانتخابات التشريعية المقبلة كوميديا انتخابية سيئة الإخراج ووجه أمس خلال ندوة صحفية لرئيسه جيلالي سفيان أعقبت اجتماعا للمجلس الوطني للحزب، جملة من الاتهامات للسلطات القائمة على تنظيم الانتخابات وكذا الأحزاب المشاركة فيها. وقال إن النظام اختار البقاء عن طريق التزوير على الذهاب عن طريق انتخابات حقيقية مدعوما بمعارضة تشاركية من أجل اكتساب شرعية ديمقراطية مفقودة على حد تعبير البيان الذي تلي على الصحافة.

واتهم في نفس السياق وزير الداخلية بأنه “أعطى تعليمات عبر الولاة إلى عموم رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب السلطة، من أجل أن “إنجاح” الانتخابات مهما كانت الوسائل المستعملة، مُقابل مكافئتهم في الانتخابات المحلية القادمة”.

وعدّد حزب جيل جديد جملة من الاختلالات اعتبرها كافية لاتخاذ موقف مقاطعة الانتخابات المقبلة من أهمها عدم إتاحة البطاقية الوطنية للناخبين إلى جانب وجو 3 ملايين ناخب متوفي ووضع قوائم لناخبي المؤسسة العسكرية تحت تصرف الإدارة وتمويل مرشحي النظام بإعانات مالية قانونية و بالمال القذر مضافا إليها غياب كلي لرقابة اللجان الانتخابية التي تقوم بإعداد المحاضر وفق تعليمات فوقية والاختلالات الخطيرة في القانون الجديد غير الدستوري الذي يضبط الانتخابات كما جاء في البيان.

وبالمقابل سجل جيل جديد بحسرة إهمال المعارضة لمشروعها الوحدوي وانضوائها في منطق النظام متخلية عن خطابها الوهاج والمليئ بالمزايدات ومصطفة مع الخيارات الاستراتيجية للنظام، يضيف البيان.

وليد.خ