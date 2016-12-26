تقرير تشريح جثة تامالت أكد “انعدام أي آثار عنف” على جسمه

أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء يوم أول أمس الأحد، أن تقرير تشريح جثة المرحوم محمد تامالت، الذي توفي يوم 11 ديسمبر الماضي، خلص إلى “انعدام أي أثار عنف حديثة أو قديمة على كامل أنحاء الجسم”، مشيرة إلى أن هذه الخلاصة “تؤكد عدم صحة المزاعم (…) بخصوص سوء المعاملة والعنف الذي يكون قد تعرض له المرحوم”.

وجاء في بيان لذات المديرية أنها “تلقت نسخة من تقرير تشريح جثة المرحوم” و أن هذا التقرير الذي أمر به وكيل الجمهورية المختص و “قام به ثلاث أطباء شرعيين, بالمستشفى الجامعي لباب الوادي بالجزائر” خلص الى “إنعدام أي أثار عنف حديثة او قديمة على كامل أنحاء الجسم”.

وأكد البيان، أن التقرير أشار الى “وجود أثار جرحين ناجمين عن عمليتين جراحيتين على مستوى فروة الرأس, العظم الجبهي و الجهة اليمنى لعظام الجمجمة، ذي صلة مع اشتقاق البطين الخارجي, فتحة على مستوى القصبة الهوائية، و فتحة أخرى قصد تصريف قاعدة الصدر”.

وأضاف التقرير أن “السبب المباشر للوفاة كان نتيجة صدمة خطيرة إنتانية ناتجة عن تعفن الدم وتعطل العديد من أعضاء الجسم: الدماغ, غشاء الجنب, الرئتين, المرارة و الجهاز البولي رغم العناية الطبية المكثفة”.

ونقلت المديرية العامة لإدارة السجون عن التقرير أن “هذه الحالة, عادة ما يتم معاينتها لدى الاشخاص الماكثين لفترة طويلة في إحدى المرافق الصحية للرعاية المركزة في حالة غيبوبة”.

وأضاف ذات المصدر “ان هذه الخلاصة تؤكد عدم صحة المزاعم الصادرة عن دفاع المعني التي نشرت في بعض الصحف بخصوص سوء المعاملة و العنف الذي يكون قد تعرض له المرحوم”.

وفي الأخير استنكرت المديرية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج “كل محاولات الاستغلال المغرض لوفاة محمد تامالت” مؤكدة تمسكها “بحقها في اللجوء الى القضاء وفقا للقانون”.

وكان الصحفي محمد تامالت, المحكوم عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا والمسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة, قد توفي اليوم 11 ديسمبر بالمستشفى الجامعي لمين دباغين بباب الوادي (الجزائر العاصمة).

نسرين محفوف