تبون يقلم أظافر عدد من المسؤولين بقطاع السكن

أحدث وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، مؤخرا عدة تغييرات بعدة مناصب متصلة بالمديريات الجهوية التابعة للقطاع، من ضمنها إجراء تغيير على مستوى وكالة عدل بالمنطقة الوسطى وكذا تغييرات على مستوى دواوين الترقية العقارية للشرق والغرب.

وكشفت أمس مصادر حسنة الاطلاع عن تغيير أحدثته وزارة السكن في العديد من المناصب المتصلة بالمديريات الجهوية، فضلا عن تغيير على مستوى وكالة عدل بالمنطقة الوسطى عبد الوهاب سنوسي، ولم تعط مبررات للتغييرات التي مست أيضا دواوين الترقية العقارية للشرق والغرب، بعد تلك التي مست العديد من مديريات الواوين العقارية، ففي جانفي 2015، تم تغيير 26 مدير عام لديوان الترقية العقارية “اوبيجيي” من مجموع 50 ، كما تم إنهاء مهام 15 مديرا للسكن، وفي سبتمبر 2016، أقدم وزير السكن على تغييرات جديدة على مستوى عدد من مديريات الدواوين العقارية،لاسيما تلك التي مست ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بالعاصمة بتنصيب سعيد سعيود خلفا لمحمد رحايمية ورياض مباركية على رأس ديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر ومحمد اسماعيل على راس مديرية الديوان بالدار البيضاء .و تاتي التغييرات في وقت يواجه قطاع السكن عدة تحديات لاسيما فيما يتعلق ببرامج “عدل” المتاخرة و آليات التوزيع ،حيث ينتظر المكتتبون اليون تحديد مواقعهم في إطار البرنامج الجديد لعدل.

عمر حمادي