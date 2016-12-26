النواب يتهمون الجمارك بتلقي الرشاوى!

تحولت جلسة مناقشة مشروع قانون الجمارك بالبرلمان إلى حلبة لإطلاق وابل من الاتهامات على أعوان الجمارك والمؤسسة ككل، حيث اتهم نواب الموالاة والمعارضة عمال القطاع بتلقي الرشاوى والمزايا بطرق ملتوية، مطالبين بإعادة النظر في سلم الأجور الخاص بهم.

رافع أمس، نواب البرلمان لأجل رفع أجور أعوان الرقابة في الجمارك، مؤكدين أن دخلهم المتدني هو من ساهم في انتشار الرشوة في هذا القطاع الحساس، مشددين على ضرورة إصلاح مناهج العمل وتوفير الوسائل التكنولوجية للجمركي حتى يؤدي مهامه في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه.

ودعا النائب نور الدين كيحل عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة إصلاح مناهج العمل التكنولوجية للجمركي، مشيرا خلال مداخلته خلال عرض مشروع قانون الجمارك بالبرلمان في جلسة علنية حضرها العربي ولد خليفة ووزي المالية حاجي بابا عمي ووزيرة العلاقات بالبرلمان غنية ايداليا إلى انه يجب وضع آليات جديدة لمكافحة ظاهرة الرشوة التي انتشرت في قطاع الجمارك، رابطا القضاء على الرشوة بإقرار زيادات في أجور أعوان الجمارك الذين –حسبه- لازالوا يتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز 35 ألف دج وهو مبلغ لا يوفر العيش الكريم، نفس المطالب دعا إليها النائب الطاهر ميسوم، حيث انتقد هذا الأخير المساواة في الأجرة بين أعوان الجمارك في المناطق الجنوبية الحدودية مع أعوان من مناطق أخرى، مشيرا إلى أن أجرة 31 ألف دج لا تكفيهم لأجل أداء مهامه على أحسن وجه.

أما النائب نعمان لعور عن التكتل الأخضر فركز على مشاكل كبيرة في القطاع تخص التهرب بجميع أشكاله جمركي وجبائي وتضخيم فواتير لتهريب العملة مثل ما حدث باستيراد حجارة ومواد فاسدة ، كاشفا انه في ظرف ثلاث أشهر تم تهريب 3500 مليار سنتيم عن طريق فواتير مزورة وتصريحات كاذبة وخلال ستة سنوات الماضية وصل التهريب إلى 120مليار دينار أي ما يعادل 12ألف مليار سنتيم، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون في عصرنة وسائل العمل ومناهج التسيير وتطوير الموارد البشرية بالعدد وبالتكوين المتخصص لمواكبة التطورات الحاصلة، داعيا الى حماية الجمركي من الابتزاز وتوفير وسائل العمل المادية والبشرية و محاسبته بشكل ردعي في حال ظهرت عليه ملامح الثراء مع حماية الجمركية في لباسها، منتقدا ذات المتحدث عملية منع الجمركيات من لباس يغطي الشعر.

عمر حمادي