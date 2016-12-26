“استوفينا كل الشروط القانونية للتفاوض”

فندت أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية “السناباب” تصريحات الأمين العام لوزارة المالية، القائلة إن الاتحادية لم تستوف الشروط القانونية للتفاوض معها، مشيرة إلى أنه بعد تجديد مكتبها تم إيداع ملف كامل وشامل على مستوى كل من وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكان آخرها جدول التمثيل النقابي السنوي لسنة 2016 الذي أودعته الاتحادية لدى وزارة المالية بطلب منها وأرسلت نسخة منه إلى وزارة العمل.

وأفادت “السناباب” في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه، انه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الأمين العام لوزارة المالية الانفراج و تفهم مطالب عمال قطاع المالية المشروعة و البسيطة التي رفعتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب، و جدت التصريحات المغلوطة و المنافية لأرضية الواقع، متسائلة كيف يفسر الأمين العام الإضراب الوطني الذي شنه عمال القطاع أيام 22 و 23 و 24 ماي 2016 و الذي بلغت نسبته أنذاك85 % على الصعيد الوطني، حيث نتج عن هذا الإضراب لقاء جمع كل من وزير المالية الأسبق والأمين العام الحالي ومدير الموارد البشرية و عن جانب النقابة الأمين العام لنقابة السناباب بلقاسم فلفول ورئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية،مؤكدة انه اعتراف بعينه بشرعية مطالب العمال و اتحاديته الوطنية.

وتحدت السناباب الامين العام لوزارة المالية بوثائق تثبت صحة تصريحاتها، حيث لمست من خلال تصريحات الأمين العام للوزارة بأنه كان غير حيادي عندما صرح لقناة خاصة ليلة اول امس بان لهم شريك اجتماعي واحد والإقصاء الغير مبرر لاتحاديتهم، كما اعلمت الرأي العام أنها وفي اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي الوزارة الوصية على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الاتحادية أمام مقر وزارة المالية يوم الخميس 30 نوفمبر 2016، صرحت الاتحادية بأنها النقابة رقم واحد في القطاع و مستعدة حتى الذهاب إلى لجنة تحكيم بخصوص تمثيلها الوطني طبقا لقوانين الجمهورية.

وعليه طالبت الاتحادية من مناضليها و منخرطيها و من جميع عمال المالية مواصلة الإضراب الوطني الذي دعت إليه الاتحادية إلى غاية الاستجابة للمطالب التي رفعتها و كذا فتح حوار جاد وحقيقي معها مع رفع جميع الضغطات و التعسفات الممارسة عليها و على منخرطيها من طرف بعض المسؤولين المحليين بغية تكسير الإضراب.

وفي الأخير ناشدت الاتحادية الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل قصد إجبار ممثلي وزارة المالية على فتح جوار حقيقي و جاد مع ممثلي الاتحادية، بغية تجنب كل ما ينجم عن هذا الإضراب.

نسرين محفوف