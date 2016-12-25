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62 %.. نسبة الإضراب الوطني لعمال المالية في يومه الأول

تفاوتت من ولاية إلى أخرى:
62 %.. نسبة الإضراب الوطني لعمال المالية في يومه الأول

eldjazair 25 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 58 زيارة

2016-12-25_183902
كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن نسبة الاضراب في اليوم الأول له بلغت على الصعيد الوطني نسبة 62%، كما تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى.
وأضافت السناباب في بيان خاص بنسبة الاضراب الوطني لليوم اّلأول، انه بفضل نضالات و مجهودات كافة منخرطيها و مناضليها و تمسكهم بمطالبهم الاجتماعية و المهنية و صمودهم أمام كل التعسفات و التهديدات و المضايقات و التهديد بالخصم من الراتب الشهري من طرف بعض المسؤلين المحليين، أبت إلا أن تدخل في الإضراب الوطني بقوه في اليوم اّلأول قصد الضغط على مسؤولي الوزارة الوصية لفتح حوار جاد و حقيقي مع ممثلي الاتحادية بغية إيجاد الحلول ّلأرضية المطالب التي رفعتها إلى وزارة المالية مع وضع حد لكل التعسفات و الضغوطات الممارسة علها و على منخرطيها و نقابييها بسب ممارسة نشاطهم النقابي.
وحسب البيام فقد بلغت نسبة الاضراب في ولاية بجاية 100- قسنطينة 95% – الشلف80%- تيارت 60% – البليدة 80%- أم البواقي 75% – بومرداس50 % سيدي بلعباس 80% – سعيدة 75% – بشار 60% – تمنراست 55%- المدية 65 البيض 60 % وهران 55 –% ولاية الجزائر 55 %، رغم التهديد الممارس من طرف الإدارة ضد العمال المضربين و المنخرطين و المندوبين قصد تكسير الإضراب في يومه الأول.
وتلخصت مطالب العمال في تعديل بعض بنود القوانين اّلأساسية و الأنظمة التعويضية، وإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، اضافة الى الترقية الآلية لجميع العمال الدين استوفوا 10سنوات خدمة فعلية فما فوق في رتب أعلى، ووضع حد لكل التجاوزات و المضايقات الممارسة على المندوبين و المنخرطين بسبب نشاطهم النقابي، وفتح حوار وجاد مع الاتحادية و ممثليها على جميع المستويات.
نسرين محفوف

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