62 %.. نسبة الإضراب الوطني لعمال المالية في يومه الأول



كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن نسبة الاضراب في اليوم الأول له بلغت على الصعيد الوطني نسبة 62%، كما تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى.

وأضافت السناباب في بيان خاص بنسبة الاضراب الوطني لليوم اّلأول، انه بفضل نضالات و مجهودات كافة منخرطيها و مناضليها و تمسكهم بمطالبهم الاجتماعية و المهنية و صمودهم أمام كل التعسفات و التهديدات و المضايقات و التهديد بالخصم من الراتب الشهري من طرف بعض المسؤلين المحليين، أبت إلا أن تدخل في الإضراب الوطني بقوه في اليوم اّلأول قصد الضغط على مسؤولي الوزارة الوصية لفتح حوار جاد و حقيقي مع ممثلي الاتحادية بغية إيجاد الحلول ّلأرضية المطالب التي رفعتها إلى وزارة المالية مع وضع حد لكل التعسفات و الضغوطات الممارسة علها و على منخرطيها و نقابييها بسب ممارسة نشاطهم النقابي.

وحسب البيام فقد بلغت نسبة الاضراب في ولاية بجاية 100- قسنطينة 95% – الشلف80%- تيارت 60% – البليدة 80%- أم البواقي 75% – بومرداس50 % سيدي بلعباس 80% – سعيدة 75% – بشار 60% – تمنراست 55%- المدية 65 البيض 60 % وهران 55 –% ولاية الجزائر 55 %، رغم التهديد الممارس من طرف الإدارة ضد العمال المضربين و المنخرطين و المندوبين قصد تكسير الإضراب في يومه الأول.

وتلخصت مطالب العمال في تعديل بعض بنود القوانين اّلأساسية و الأنظمة التعويضية، وإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، اضافة الى الترقية الآلية لجميع العمال الدين استوفوا 10سنوات خدمة فعلية فما فوق في رتب أعلى، ووضع حد لكل التجاوزات و المضايقات الممارسة على المندوبين و المنخرطين بسبب نشاطهم النقابي، وفتح حوار وجاد مع الاتحادية و ممثليها على جميع المستويات.

نسرين محفوف