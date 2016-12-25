مصيطفى يدعو الحكومة لإنشاء بنك اليتيم

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات، بشير مصيطفى، إن المستقبل البعيد للجزائر، أي آفاق 2030، سيكشف عن فئة جديدة من اليتامى يقترب عددهم من المليون يتيم، أي بزيادة 250 ألف يتيم عن الرقم الحالي والمقدر بـ 750 ألفا.

وأضاف مصيطفى في أعمال المجلس الوطني لجمعية كافل اليتيم الوطنية المنعقد أول أمس السبت بولاية البليدة بأن تصاعد الأمراض المزمنة وحوادث المرور يعد المؤشر الأبرز في تشكل اليتامى الجدد فضلا عن مجتمع الأرامل الذي يقترب حاليا من ربع المليون أرملة ، مما يتطلب من الوصاية إطلاق خلية لليقظة الاجتماعية في مجال التضامن الأسري مبنية على تحيين المعطيات الاحصائية وتحليلها بغرض إنتاج حلول أكثر نجاعة في هندسة الأمن الاجتماعي للسكان آفاق العام 2050 .

وعن الحلول الممكنة للتكفل بهذا العدد المتزايد من اليتامى والأرامل دعا مصيطفى الى مقاربة اقتصادية مبنية على التشغيل بالنسبة للفئة القادرة عن العمل وتملك أصول استثمارية أو حقوق ملكية أو أسهم في شركات يتم انشاؤها بواسطة أموال اليتامى التي تجمعها الجمعيات بالنسبة للفئات الأخرى .

وأضاف مصيطفى في عرضه لرؤية ( مأسسة العمل الخيري الخاص بكفالة اليتيم ) بأنه على جمعيات كفالة اليتيم والأرامل التنظيم حول فكرة إطلاق ( بنك اليتيم ) الذي من شأنه تحويل التبرعات والاعانات ومنح الدولة الى أصول استثمارية لصالح هذه الفئة كي لا تخضع لتقلبات السيولة والتبرعات .

وعن الآثار المتوقعة لمثل هذه المقاربة، قال كاتب الدولة الأسبق أنها تتجاوز الأثر الاجتماعي المتمثل في تأمين حياة أفضل لفئة اليتامى والأرامل وتحصين الأسر ضد الانحراف والحاجة الى الأثر الاقتصادي والمالي، ويتمثل في إطلاق وظائف جديدة وتأطير أموال اليتامى في شكل ( رأس مال خيري ) من شأنه إنتاج عوائد مهمة لصالح مداخيل العائلات بدون عائل ولصالح الجباية الوطنية من جهة أخرى، إضافة الى استشراف مستوى معيشة هذه الفئة في حالة مخاطر غير متوقعة قد تحد من قيمة التحويلات الاجتماعية مستقبلا .

نسرين.م