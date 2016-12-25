كموش: سوناطراك تستثمر 9 ملايير دولار في الاستخراج والاستكشاف

تخصص سوناطراك سنويا في الفترة بين 2015 و2021 ما يعادل 9 ملايير دولار لمشاريع استكشاف واستخراج المحروقات، وهو ما يمثل 65 % من إجمالي استثمارات المجمع، حسبما كشفه برود النص بولاية إليزي نائب رئيس سوناطراك المكلف بنشاطات الاستكشاف والإنتاج، صالح مكموش.

وأوضح مكموش في تصريحات صحفية عقب زيارة إلى مركب غازي بالمنطقة أن “أكثر من 25% من هذه الاستثمارات تم جلبها من شركاء أجانب لسوناطراك”.

وسمح جزء من هذه الاستثمارات باستلام أكثر من 250 بئر للمحروقات في 2016 في الوقت الذي سيتم فيه استلام 290 بئرا آخرا في 2017.

واعتبر المسؤول انه “تم تحقيق أهداف سوناطراك باستخدام نفس وسائل الحفر وهو ما يشير إلى كفاءة المجمع”.

وأكد في نفس السياق أن عام 2017 سيشهد دخول عدة مشاريع غازية حيز الاستغلال على غرار مشروع الغار تيقنتورين (في يناير) وإن صالح ورقان بأدرار وتيميمون فضلا عن عدة آبار للزيت في حوض بركين.

وفي رده على استفسار حول تفاصيل الاتفاق الموقع الخميس الماضي مع شركة توتال الفرنسية لانجاز دراسة جدوى إنشاء مركب بتروكيماويات بحجم عالمي, أوضح مكموش أن قرار إنشاء هذا المركب واختيار شريك سوناطراك في الانجاز سيتم في 2017 بعد الانتهاء من الدراسة.

وحول مشاريع سوناطراك في الخارج, ذكر المسؤول أن المجمع ينشط من خلال فرعه “سيباكس” في كتل استكشاف في موريتانيا والنيجر والتي ستعرف انطلاق عمليات الحفر في أولى الآبار في 2017 إلى جانب تونس وليبيا كما يملك المجمع أصولا في البيرو.

و وفقا لتصريحات نفس المسؤول, تعتزم سوناطراك حيازة -لوحدها أو بالشراكة- على أصول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وردا على سؤال حول الذهاب المكثف لعمال سوناطراك إلى التقاعد, قال السيد مكموش أن حوالي 8.000 مهندس شاب وتقني متخصص في مختلف مهن المحروقات سيلتحقون بالمجمع ابتداء من 2017 لتعويض الإطارات المغادرة. وأضاف أن هؤلاء التقنيين والمهندسين يتلقون حاليا تكوينا متخصصا و”أغلبهم سيكون جاهزا للعمل في 2017″.

ارتفاع مرتقب في الإنتاج بين 2017 و2018

وينتظر أن يرتفع حجم الإنتاج في الموقع الغازي لمنطقة رود النص (ولاية إليزي) بفضل دخول عدة آبار حيز الخدمة بين 2017 و2018 بعد استكمال عمليات الحفر.

و أوضح نفس المسؤول في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل لإطارات مجمع سوناطراك للمنطقة أن “هذه الآبار التي ستحدد قدراتها الإنتاجية تبعا لعمليات الحفر, ستسمح بتحسين ورفع الإنتاج الغازي في الموقع”.

ويمثل مركب معالجة الغاز بالرود النص أكثر من 20% من الإنتاج الوطني مع 75 مليون متر مكعب (م3) يوميا من خلال أربع وحدات إنتاج فضلا عن مديرية الحمرة التي تعتبر وحدة مستقلة.

ويتعلق الأمر بكل من وحدة معالجة الغاز “المرحلة أ” الموضوعة حيز الخدمة منذ 1988 بطاقة 50 مليون م3 يوميا ووحدة معالجة الغاز “كوارتزيت الحمرة” الموضوعة حيز الخدمة منذ 2014 بطاقة 10 ملايين م3 يوميا و2.000 م3 من المكثفات المسترجعة.

أما الوحدة الثالثة فتصل طاقة المعالجة بها إلى 48 مليون م3 يوميا علما أنه تم مؤخرا إطلاق عملية إعادة تأهيل لأحد خطوط الإنتاج بهذه الوحدة (طاقتها الإنتاجية 16 مليون م3 يوميا) والتي توقفت في 2009 بسبب مشكل تقني.

أما الوحدة الرابعة فتنشط في مجال ضغط الغاز (وحدة معالجة الزيوت) بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين م3 يوميا توجه لمعالجة 800 طن من النفط على مستوى وحدة “المرحلة أ”.

من جهتها تقوم مديرية الحمر لمعالجة الغاز بإنتاج 15 مليون م3 من الغاز يوميا.

ن.م