الإثنين , ديسمبر 26 2016
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / حسب آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:
عدد سكان الجزائر 41.2 مليون نسمة مطلع 2017

حسب آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:
عدد سكان الجزائر 41.2 مليون نسمة مطلع 2017

eldjazair 25 ديسمبر 2016 الاقتصاد اضف تعليق 12 زيارة

population

كشفت نائبة مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليمة بوخاري، أول أمس السبت، أن عدد سكان الجزائر سيبلغ 41.2 مليون نسمة مع دخول سنة 2017، حسب آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وقالت سليمة بوخاري، خلال لقاء حول التنظيم الأسري بحضور جمعيات فاعلة في مجال حماية الأمومة، أن عدد سكان الجزائر يزيد بـ2.15 بالمائة سنويا، حيث بلغ 41.2 مليون نسمة مضيفة أن هذا الارتفاع المسجل في النمو مرتبط أساسا بالارتفاع في حجم الولادات الحية.
ودعت المتحدثة ذاتها الجهات المعنية إلى ضرورة إتباع إستراتيجية التحكم في النمو الديمغرافي وتوفير أحسن خدمة في مجال التنظيم العائلي.
كما تم التأكيد في اللقاء على أن هذا النمو الديمغرافي يتطلب سياسات إستراتيجية في مختلف المحالات لمواجهة الاحتياجات السكانية من صحة وتعليم وسكن وغيره من الضروريات.
ن.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

2012-2012_ciment_439232155_953564125

سيسمح للمستثمرين برهن الرخص الممنوحة للحصول على القروض :
50 % تخفيضات على الرسوم للاستثمار في مواد البناء

سيتضمن مشروع القانون الجديد للمناجم الذي تعكف وزارة الصناعة والمناجم على إعداده، تخفيضات هامة على …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2016, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super