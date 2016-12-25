جاب الله يدعو إلى ضرورة بسط الحريات والحقوق لكافة المواطنين

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بسيدي بلعباس، على ضرورة بسط الحريات والحقوق لكافة المواطنين وفق أسس العدل والمساواة من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.

وألح جاب الله خلال إشرافه على لقاء تكويني لإطارات حزبه أقيم بالمركز الثقافي “بن غازي الشيخ” بعاصمة الولاية على ضرورة “إرساء ضمانات تجسد هذه الحقوق والحريات ورفع كل أشكال الظلم والتعسف والتجاوزات التي تشكل خطرا على حقوق وحريات المواطن”.

وأشار إلى أن “تغييب ضمانات حماية الحقوق والواجبات وفق أسس العدل والمساواة لن يجعل المواطن يقتنع بالعمل السياسي ما يترتب عنه عزوف عن الساحة السياسية” داعيا إلى “تبني نظام ديمقراطي صحيح” يضمن التوازن الحقيقي ويؤسس للعدالة الاجتماعية.

كما تطرق نفس رئيس جبهة العدالة والتنمية بمناسبة هذا اللقاء إلى مواضيع تتعلق بالفقه الدستوري داعيا إطارات تشكيلته السياسية إلى تعزيز قدراتهم العلمية والفقهية.

نسرين.م