بوشرمة يعلن دخول حزبه معترك التشريعيات المقبلة

أعلن رئيس حزب الشباب، حمانة بوشرمة، مساء أول أمس، بالبليدة، مشاركة تشكيلته السياسية في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح بوشرمة خلال تجمع شعبي عقده بدار الشباب بأولاد يعيش أن حزب الشباب سيدخل غمار منافسات الإنتخابات التشريعية المقبلة متوقعا تحقيق هذه التشكيلة السياسية “مفاجآت عبر مختلف ولايات الوطن بما فيها الولايات الشرقية و الجنوبية و منطقة القبائل.”

وبالمناسبة، دعا رئيس حزب الشباب الشعب الجزائري إلى المشاركة في هذه الإنتخابات بقوة بهدف اختيار الكفاءات التي ستمثله في البرلمان و التي ستعمل على الدفاع عن حقوقه منتقدا الشعب على “السبات الذي يعيش فيه و على انهزاميته” محملا إياه –كما قال– “نسبة كبيرة من مسؤولية انتشار الفساد”.

وأضاف أن تشكيلته السياسية تعمل على حشد الشعب الجزائري إلى الخروج يوم الإقتراع و المشاركة بقوة في هذه الإنتاخبات المصيرية مشيرا إلى أن حزب الشباب لن يخرج إلى الشارع أو يعمد إلى استخدام العنف مهما كانت الأسباب، كما حذر بوشرمة رجال المال و الأعمال من التدخل في تسيير الشأن العام و “ترك الأمور السياسية لأهل الإختصاص”.

ولدى تطرقه إلى موضوع الهيئات التي استحدثت لمراقبة الإنتخابات، انتقد بوشرمة عدم الأخذ بعين الإعتبار للمقترح الذي قدمه والمتمثل في تشكيل لجنة مستقلة تشرف على العملية الإنتخابية منذ بداية مراجعة الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

كما وعد الشعب الجزائري بالعديد من “المفاجآت” التي سيتضمنها برنامجه الانتخابي و التي سيكشف عنها خلال الحملة الإنتخابية. وفي الشأن السياسي الخارجي أكد رئيس حزب الشباب دعم حزبه المطلق للشعب السوري الذي ساند و دعم الثورة التحريرية.

نسرين.م