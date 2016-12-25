بن بعيبش: حزب الفجر الجديد سيشارك في الانتخابات التشريعية القادمة

أعلن رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش بسيدي بلعباس، عن مشاركة تشكيلته السياسية في الإنتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح بن بعيبش لدى تنشيطه لتجمع لمناضلي وإطارات الحزب بالولاية أن “هذا القرار ناجم عن النضال المتواصل للحزب وعدم بقائه مكتوف الأيدي في ظل الوضع العام الذي تعيشه البلاد سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا”.

وأبرز أنه يتعين على حزب الفجر الجديد المشاركة في جميع الظروف في الحدث السياسي للبلاد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. كما دعا نفس المتحدث الى ضرورة إشراك الشباب في العمل السياسي وعدم ترك فراغ في الساحة السياسية مشيرا إلى أن “الشباب ضرورة حتمية لكل حزب ليواصل نضاله ورسالته ويطبق برنامجه”.

وجدد رئيس حزب الفجر الجديد مطالبة الشباب للانخراط داخل التشكيلات السياسية ليكونوا “إطارات الغد وواجهة الحزب في التشريعيات المقبلة”، ودعا الطاهر سيد بن بعيبش إطارات حزبه الى مواصلة العمل السياسي والخروج إلى أرض الواقع لشرح توجهات الحزب التي تقوم على خدمة المواطن ومصلحة الوطن.

ن.م