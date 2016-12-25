بطاطاش يدعو نواب المعارضة لإخطار المجلس الدستوري



اقترح النائب في المجلس الشعبي الوطني أحمد بطاطاش، المستقيل مؤخرا من جبهة القوى الاشتراكية، على نواب المعارضة، إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد.

وعلّل السكرتير الأوّل السابق للأفافاس عدم دستورية القانون الجديد في الإخطار، بمساسه بمبدأ دستوري ألا وهو “المساواة بين الأفراد” وكذلك “حقوق الأفراد”.

ويقول النائب في نفس الوثيقة أنّ ” القانون محل الإخطار يمس بمبدأ دستوري هام ألا وهو مبدأ المساواة، المكرس في المادة 32 من الدستور”، مضيفا أن “هذا القانون يلغي التقاعد المسبق لفئة واحدة من الأجراء ويستثني فئات أخرى، فهو يمس فقط الأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الإطارات السامية قي الدولة”.

كما برّر بطاطاش هذا الإخطار بأنه يمس بحقوق الأفراد لا سيما-يضيف النائب- في ديباجته حيث يعتبر في نص الإخطار أن القانون الجديد “يلغي حقوقا مكتسبة”. و نوّه النائب إلى أنّ “الأجراء تقتطع نسبة من أجورهم للاستفادة من نظام التقاعد المسبق وهذا منذ سنة 1994”.

وفي نفس السياق كتب النائب قائلا إنّ “القانون يعتبر أيضا مساسا بمبدأ الشرعية (Principe de légalité) المقرر دستوريا والذي يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين المكرسة بموجب المادة الثانية من القانون المدني أحد تجلياته”، معتبرا أن “هذا القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على أجراء دفعوا اشتراكات منتظمة للاستفادة من هذا النظام”.

وقال احمد بطاطاش لموقع “كل شيء عن الجزائر” أنه اقترح الإخطار على كل الكتل البرلمانية لاستفاء العدد المطلوب لقبول الإخطار الذي يحدّده الدستور بـ50 نائبا.

نسرين.م