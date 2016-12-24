غويني: الجزائر طوت مرحلة اللااستقرار نهائيا



أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت، من القليعة بتيبازة أن الجزائر طوت مرحلة اللااستقرار نهائيا داعيا إلى توافق سياسي كبير يجمع كل الأطراف في الظرف الحالي.

ورافع غويني أمام مناضلي حزبه من أجل جزائر إجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية و مبادئ ثورة أول نوفمبر كإطار يجمع كل الجزائريين بمختلف حساسياتهم السياسية خدمة لاستقرار و أمن الوطن.

وأضاف أن الجزائريين مستعدون للدفاع عن وحدة الوطن و تماسك المجتمع بأرواحهم منددا بالتصريحات التي “تطلق بين الفينة و الأخرى من بعض الأطراف الدولية الغربية التي تريد السوء للجزائر و تزرع الفتنة و تحاول ضرب إستقرار الوطن.”

وبخصوص التشريعيات المقبلة برر غويني قرار مشاركة حزبه برفضه “سياسة الفراغ خاصة في السياق الحالي الذي تمر به الجزائر و المؤامرات التي تحاك هنا وهناك” واصفا المقاطعة ب”الآداة الفاشلة التي لا تأتي بثمار”.

وقال أن المشاركة هي مساهمة الحزب في بناء الجزائر من خلال تقديم –كما قال– مرشحين ذو كفاءات عالية قادرة على التسيير و المشاركة في تنمية الوطن مشيرا إلى الرقي بمكانة المرأة التي وصفها ب”المرموقة” داخل صفوف حزب حركة الإصلاح الوطني.

وفي المقابل رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني من أجل مشاركة قوية للشباب معتبرا عزوف الشباب على العمل السياسي بأكبر مشكل يواجه الأحزاب السياسية قبل أن يدعو إلى تكثيف العمل الجواري.

وفي السياق دعا غويني إلى “توافق سياسي كبير كإطار يجمع كل الجزائريين على اختلاف أطيافهم خدمة للصالح العام من خلال توحيد المبادرات و الأوراق المقترحة من هنا و هناك سواءا من المعارضة أو الموالاة”.

ودعا السلطة السياسية الحاكمة على تقديم المزيد من الضمانات من أجل إعادة ما وصفه ب”ترميم الثقة المفقودة بين السلطة و المعارضة” معربا عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة مناسبة لتحقيق الإقلاع الإقتصادي.

نسرين محفوف