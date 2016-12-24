عمال المالية يشكون بابا عمي لسلال

ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية “سناباب”، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لإجبار وزير المالية حاجي بابا عمي، على فتح باب الحوار والنقاش معها كشريك رسمي، مهددة بتصعيد اللهجة في حال تنكر الوصاية لها بعد إضراب 5 أيام الذي سيبدأ اليوم.

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” لصلع ناصر، أمس خلال الندوة التي نظمها بالمقر المركزي للنقابة بالجزائر العاصمة، أنهم لن يتراجعوا عن احتجاجاتهم و إضراباتهم إلى غاية استجابة الوزارة لأرضية المطالب المرفوعة إليها، موضحا بأن الإضراب الذي ينتظر أن يشل قطاع المالية اليوم لأكثر من 5 أيام جاء لوضع الوصاية تحت الأمر الواقع بعد تجاهلها لهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 22 ديسمبر.

وحمل لصلع ناصر، وزارة المالية مسؤولية لجوئهم إلى الاحتجاج و الإضراب، و هذا لرفضها فتح أبواب الحوار و النقاش الجدي معهم، متأسفا من تنكر الوزارة لوعودها بعد مغادرة الوزير السابق عبد الرحمان بن خالفة الذي كان قد وعدهم بفتح باب الحوار، إلا أنه تم تغييره بعد مدة قصيرة من ذلك ، الأمر الذي جعلهم يرجعون لنقطة الصفر في مشوارهم النضالي مع الطاقم الوزاري الجديد، الذي ما يزال مستمرا في رفضه الاستجابة لمطالبهم وقبولهم كشريك فعلي.

وكشف المتحدث ذاته على أنهم سيلجؤون إلى استدعاء مجلسها الوطني في دورة طارئة من أجل تصعيد الاحتجاج في حالة عدم فتح حوار جاد و حقيقي مع ممثليها من طرف الوزارة الوصية بغية الشروع في مفاوضات جادة من شأنها يتم التطرق إلى دراسة و إيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية و المهنية، مؤكدين عدم التنازل عن مطالبهم المشروعة مهما كلفهم الثمن.

من جهته أعاب الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى الاتحادية جيلالي حمراني على مسؤولي الوزارة ، تنصلهم لوعودهم بعدم خصم أيام الإضراب الذي قاموا به في 24.23.22 ماي الفارط، و كذا ممارسة الضغوطات عليهم بمجرد تغيير الوزير السابق، هذا واتهم حمراني بعض الأطراف من داخل بيت وزارة المالية، بالتسبب في غلق باب الحوار، مؤكدا عدم تراجع الاتحادية عن مطالبها و نضالها إلى غاية استجابة الوصاية والاعتراف بها كشريك رسمي و شرعي كونها الأولى تمثيلا لعمال قطاع المالية.

هذا وندد حمراني بالتجاوزات والمضايقات الممارسة من قبل الوزارة ضد العمال المنخرطين في العمل النقابي، والتي تبدأ بالإنذارات الكتابية وتنتهي بالخصم من أجورهم.

وفاء مرشدي