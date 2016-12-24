رباعين يدعو إلى تنظيم تشريعيات “شفافة ونزيهة”

دعا رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، أمس السبت بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية “شفافة ونزيهة” تفضي إلى اختيار الأشخاص “الأكفاء” ليكونوا ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني.

وألح رئيس حزب عهد 54 في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه, على “وجوب اشراك ممثلي الاحزاب السياسية في مراقبة وتنظيم الانتخابات التشريعية 2017 لضمان شفافيتها ومكافحة الغش والتزوير”.

كما شدد على أهمية التزام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ب”الحياد واحترام القوانين”.

من جهة أخرى, دعا رباعين الى “مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية وحماية القدرة الشرائية للمواطن, التي ما فتئت تتدهور خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراجع أساعر المحروقات”.

ودعا في نفس الوقت الى “بناء دولة الحق والقانون وحماية حرية التعبير وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال بناء اقتصاد قوي خارج اطار المحروقات وارساء علاقات تعاون وشراكة متينة مع الدول الافريقية”.

نسرين.م