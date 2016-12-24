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بن حمو: كل الشروط متوفرة لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة

دعا الجزائريين إلى ضرورة المشاركة في هذا العرس الانتخابي:
بن حمو: كل الشروط متوفرة لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة

eldjazair 24 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 17 زيارة

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أكد رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، مساء يوم الجمعة، بتمنراست أن كل الشروط الضرورية لضمان “نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة متوفرة”.
وقال بن حمو خلال تجمع شعبي بدار الشباب هواري بومدين وسط مدينة تمنراست بأن “كل الضمانات متوفرة لتجنب عمليات التزوير، داعيا الجزائريين الى ضرورة المشاركة بقوة في الاستحقاقات المقبلة و الذهاب الى صناديق الاقتراع، مذكرا اياهم بعدم ترك الفرصة للاخرين من الانتهازيين للظفر بالكراسي على حساب تطلعات الشعب.
كما أكد رئيس حزب الكرامة على أهمية مناطق الجنوب وخاصة تمنراست التي شاركت بقوة في الثورة التحريرية و اولت لها الدولة عناية خاصة، من خلال مختلف الانجازات المتمثلة في المدارس و المستشفيات و الطرق، ملحا على ضرورة استغلال كل الثروات المتواجدة بعقلانية واستغلالها استغلالا اقتصاديا لغرض توجيه الاقتصادو تفتحه على افريقيا لان المستقبل الاقتصادي للجزائر فيها حسب السيد بن حمو.
وشدد بن حمو على ضرورة التحلي باليقظة التامة من قبل كل افراد الشعب و خاصة في المناطق الجنوبية للحفاظ على الاستقرار و الامن كونهما عنصرين هامين لتحقيق التنمية.
واختتم تدخله منوها بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الاسلاك الامنية و خاصة بالحدود من أجل الحفاظ و الدفاع على سلامة التراب الوطني.
نسرين محفوف

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