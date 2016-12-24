البرلمان يعرض حصيلة عهدته التشريعية اليوم

تعرض اليوم إدارة قبة زيغود يوسف حصيلة العهدة التشريعية الأخيرة قبل الدخول في نظام الدورة الواحدة بعشرة أشهر المنتظر دخولها حيز التنفيذ بداية من جانفي 2017، وهو الأمر الذي أقره الدستور المعدل والمصادق عليه بالإجماع شهر فيفري المنصرم في خطوة هي الأول من نوعها لم يسبق أن قام بها القائمون على البرلمان.

ويرى بعض المتتبعون أن هذه العهد التشريعية تعد الأسوء إطلاقا مقارنة بسابقاتها كونها وليدة تزوير تشريعيات 2012 و التي أوصلت كل من هب ودب ليكون ممثلا للشعب وأطلقت على قبة زيغود بعدها العديد من التوصيفات من البرلمان المزور، الفاقد للشرعية ، برلمان الحفافات وغيرها التي أطاحت بقيمة المؤسسة التشريعية التي صارت ملك لأغلبية ولا صوت يعلو فوق صوتها أمام أقلية لم يفلح نوابها ممثلي الشعب من تمرير القوانين التي وصفت بقوانين عقوبات للشعب الجزائري من قانون المالية لسنة 2016 و2017 وكذا قانون التقاعد الذين أثاروا جدلا وأسالوا الكثير من الحبر لكون الأولين مساس بالقدرة الشرائية للمواطن والثاني مساس بمكتسبات العمال.

زينب بن عزوز