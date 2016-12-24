الأفافاس يجدد العهد مع زعيمه التاريخي

كانت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، على موعد بقاعة الأطلس مع إحياء الذكرى الأولى لوفاة زعيمه الراحل حسين أيت احمد في جو اختلطت فيه مظاهر التعبير الوطني والديني والسياسي من خلال حضور عناصر من الكشافة الإسلامية وفرقة المديح التابعة للطريقة الرحمانية إلى جانب حضور الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي دخل القاعة وسط هتافات الحضور الذي تشكل أغلبه من المناضلين مذكرا ولد عباس بموقع الحزب في المعارضة مرددين عبارات “سي الحسين مازلنا معارضين” و”أسا أزكا الأفافاس يلا يلا” إلى جانب حضور وجوه تاريخية على رأسها الرائد لخضر بورقعة أحد مؤسسي الحزب عام 1963 وشخصيات من المجتمع المدني.

وكانت مناسبة إحياء الذكرى الأولى لوفاة أيت احمد فرصة لتجديد العهد مع رسالة الزعيم وفكره ونضاله الطويل الذي قارب السبعين السنة من أجل جزائر حرة وديمقراطية مع تجديد الدعوة إلى تكريس فكرة إعادة صياغة الإجماع الوطني التي أطلقها الحزب في عهد الراحل أيت احمد حيث تم التذكير بلقاء عين بنيان مع عبد الحميد مهري ومولود حمروش، مجددا عزم الحزب على مواصلة السعي لتجسيد الفكرة مع الأطراف السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

كما اللقاء فرصة لاستعادة صور جنازة المرحوم أيت احمد والحديث عن محطات مختلفة من حياته النضالية خلال الصورة التحرير وما بعد الاستقلال وانتهاء بعهد التعددية الديمقراطية.

وليد.خ