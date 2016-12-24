أسعار الذهب ترتفع نهاية هذا الأسبوع

ارتفع الذهب نهاية الأسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما في الوقت الذي اتجه البعض للاستفادة من انخفاض الأسعار قرب أدنى مستوى في عشرة أشهر بعد تراجع استمر على مدار الأسابيع الستة السابقة.

وسجلت التعاملات أحجاما ضعيفة مع استعداد المتعاملين لعطلة طويلة. وانخفض المعدن الأصفر بأكثر من 200 دولار للأوقية من مستوى الذروة الذي سجله بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر وسجل مستوى متدنيا بلغ 1122.35 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.32 بالمئة إلى 1132.24 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لا يزال متجها نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السادس على التوالي. وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فيفري على ارتفاع بواقع 2.90 دولار أو ما يعادل 0.26 بالمئة إلى 1133.60 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام سلة من العملات من المستويات المرتفعة التي سجلها بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي فاجأ الأسواق بالتلميح إلى أن أسعار الفائدة قد ترفع بوتيرة أسرع من المتوقع العام القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة ب 0.37 بالمئة إلى 15.721 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين بـ 1.27 بالمئة إلى 890.49 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم بـ 0.35 بالمئة إلى 657.22 دولار للأوقية.

ق.و