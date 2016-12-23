وكالة النشاطات المنجمية تمنح 11 سندا بمبلغ 142م دج

منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الخميس، 11 موقعا منجميا للاستغلال من بين 23 موقعا تم طرحه للمزايدة، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 56، 142 مليون دج.

وتم منح هذه السندات خلال جلسة المزايدة ال45 الخاصة بالمناجم الصغيرة و المتوسطة التي تم عقدها بمقر وزارة الطاقة و التي تم خلالها فتح 18 ظرفا رفض اثنين منها بسبب عدم احترام الشروط اللازمة في اطار عمليات فتح الاظرفة (غياب الشيك).

ومن بين الـ 23 سندا مقترحا ( الصلصال و الكلس و الرمل و التوفة و الغرانيت) لم يحصل اثنا عشر (12 ) منها على اي عرض. و ابدى المكتتبون اهتماما خاصا بمناجم الصلصال و الكلس.

ويتعلق الـ 11 سندا التي تم تسليمها ب6 مناجم للصلصال بولايات باتنة و خنشلة و الاغواط و مسيلة و برج بوعريريج و بمنجمين للكلس ببجاية و اليزي و منجمي رمل خاص بالبناء بالشلف و تبسة وكذا منجم للتوفة بتبسة.

وكان العرض المتعلق بمنجم الصلصال ببرج بوعريريج الاكبر من ناحية العرض المالي حيث قدر ب5ر25 مليون دج بينما كان العرض المتعلق بمنجم الكلس باليزي الاقل قيمة (5ر1 مليون دج) .

واجمالا تم تقديم 18 عرضا من طرف المتعاملين الوطنيين في اطار هذه المزايدة الوطنية و الدولية التي اعلن عنها في نوفمبر الماضي من اجل منح ال23 موقعا منجميا. و شملت المزايدة 3 مواقع للكلس موجهة لانتاج الحصى و الرمل المفتت و 13 موقعا للصلصال الخاص بمواد البناء الحمراء و 3 مواقع للرمل الخاص بالبناء و 3 مواقع للتوفة الموجه للاشغال العمومية اضافة الى موقع للغرانيت.

وتتوزع هذه المواقع المنجمية على 14 ولاية بمساحات متباينة تتراوح بين 4 و 120 هكتار. ويتعلق الأمر بكل من ولايات بجاية (موقع واحد) غرداية (موقع واحد) إليزي (موقعين) باتنة (موقعين) خنشلة (موقعين) الاغواط (موقع واحد) المدية (موقع واحد) المسيلة (ثلاث مواقع) تبسة (ثلاث مواقع) أدرار (موقعين) برج بوعريرج (موقع واحد) الشلف (موقع واحد) الوادي (موقعين) تمنراست (موقع واحد).

أما بقية المواقع المنجمية التي لم تتلق أي عرض فسيتم إدماجها في المزايدات المقبلة والمبرمجة عام 2014 حسبما أفاد به للصحفيين رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية حسان حرياتي.

ويرجع عدم الاهتمام بهذه المواقع وضعف اقبال المستثمرين في هذه المزايدة -حسب المسؤول- إلى الظرف الاقتصادي العام للبلاد وكذا اضطرابات احوال طقس منذ الاربعاء والتي منعت عدة متعاملين من المجئ إلى العاصمة اليوم قصد إيداع عروضهم.

وبخصوص المواقع المنجمية الممنوحة خلال المزايدات الاربع التي نظمت هذا العام 2016, اعتبر السيد حرياتي أنها ستسمح بتطوير المناطق المعنية, خلق المئات من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة مما يسهم في رفع مداخيل الخزينة العمومية. يذكر ان المزايدات السابقة التي نظمت في 2016 عرفت منح 24 موقعا منجميا في فبراير بقيمة 29ر1 مليار دج, 14 موقعا منجميا في أبريل بقيمة 330 مليون دج و تسع مواقع في يوليو بقيمة 246 مليون دج.

وعليه فإن العدد الاجمالي للمواقع المنجمية الممنوحة في 2016 يصل إلى 58 موقعا بقيمة إجمالية تبلغ 008ر2 مليار دج.

ق.و