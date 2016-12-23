وزارة الاتصال تنصب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

سيشرف وزير الاتصال، حميد قرين، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر دائرته الوزارية، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة حسبما أفاد به أول أمس الخميس بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح المصدر أن لجنة التحكيم تضم جامعيين وشخصيات من عالم الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.

وتأسست جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بموجب مرسوم رئاسي وتمنح يوم 22 أكتوبر من كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة. وتهدف هذه الجائزة الوطنية إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من قبل الصحفيين المحترفين في شتى الفئات.

ق.و