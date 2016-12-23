مؤتمر القاهرة لوزراء البترول العرب يشيد باتفاق الجزائر

أشاد المؤتمر الـ97 لوزراء البترول العرب الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنطلقة أشغاله أول أمس الخميس بالقاهرة باتفاق الجزائر وبالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي حسبما كشفت عنه مصادر دبلوماسية.

فخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد عاليا رئيس الدورة الحالية للمؤتمر وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن حمد المرزوق باتفاق الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي و”بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي” يشير نفس المصدر.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تبادل الآراء و استعراض تطورات الأسواق و تأثيرها على صناعة البترول بالإضافة إلى متابعة مشروعات التعاون المشتركة في مجال البترول في إطار الشركات المنبثقة عن اوابك.

كما يتضمن أيضا اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة واستعراض أنشطة الأمانة العامة التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ بالإضافة إلى الدراسات التي أنجزتها الأمانة وسير العمل في بنك المعلومات.

وتشمل منظمة اوابك كلا من الجزائر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مصر، العراق، قطر، ليبيا، البحرين وسوريا.

ن.م