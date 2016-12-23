لجنة متابعة اتفاق دول أوبك وخارجها تجتمع منتصف جانفي

اتفق وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أول أمس، بالقاهرة، مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق أوبك والدول الـ 11 خارج أوبك والمتعلق بخفض الإنتاج للاجتماع في حدود منتصف جانفي القادم حسب ما علم لدى وزارة الطاقة.

و خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري ال97 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، تطرق الوزيران الى الاليات التي يتوجب تطبيقها من اجل تجسيد مهمة المتابعة التي اوكلت الى هذه اللجنة التي يتراسها كل من الكويت و روسيا حسب ما افاد به بيان للوزارة. يذكر ان الجزائر هي عضو في اللجنة الى جانب فنزويلا و سلطنة عمان.

وقد أنشئت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا و الذي قررت خلاله المنظمة خفض انتاجها ب2ر1 مليون برميل/يوم لتحديد سقف انتاجها عند 5ر32 مليون برميل يوميا و هو القرار الذي انضمت اليه 11 دولة من خارج المنظمة في 10 ديسمبر وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر التاريخي المتوصل اليه في سبتمبر.

و اتفقت هذه الدول -و منها روسيا- مع اوبك على خفض انتاجها بدورها بحوالي 558.000 برميل يوميا ابتداءا من الفاتح جانفي القادم. من جهة اخرى تطرق السيد بوطرفة و نظيره الكويتي الى فرص التعاون و الاستثمار في قطاع الطاقة في البلدين. كما كان للسيد بوطرفة محادثات مع وزير النفط و الموارد المنجمية المصري طارق الملا الذي تطرق معه الى التعاون الطاقوي بين البلدين.