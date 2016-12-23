“لاكناس” يدعم الرقابة على الإفراط في العطل المرضية والأدوية

صرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حسن تيجاني هدام، يوم أول أمس، الخميس بالجزائر العاصمة أن الصندوق قرر تدعيم نظام الرقابة لمحاربة الإفراط المسجل لاسيما في العطل المرضية والأدوية.

وأكد ذات المسؤول خلال تجمع لمسؤولي خلايا الرقابة الداخلية للوكالات التابعة للصندوق أن هيئته عززت نظام الرقابة لاسيما على مستوى مراكز التعويض فيما يتعلق بالعطل المرضية و الأدوية.

كما أوضح هدام أن الصندوق سجل حالات افراط تبقى ” قليلة و استثنائية” لاسيما في مجال استهلاك الأدوية و الافراط في العطل المرضية.

من جهة أخرى كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن تكييف و تعزيز الرقابة يهدف الى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق و ضمان ديمومته للأجيال القادمة خصوصا في مجال الخدمات.

ويأتي تعويض الادوية على رأس نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار دج في السنة على حد قوله مضيفا أن الصندوق سجل أيضا 60 مليون وصفة طبية سنويا.

وقد أكد المسؤول على ضرورة تليين و توحيد اجراءات الرقابة بعد ذلك على مستوى مجموع هيئات الصندوق و توفير ” أحسن الخدمات” للمنخرطين الاجتماعيين و ذوي الحقوق في اطار تحسين الخدمة العمومية.