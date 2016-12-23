بوتفليقة يتلقى وسام التضامن “المهدي بن بركة”

تلقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسام التضامن “المهدي بن بركة” لمنظمة التضامن مع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عرفانا بدوره “الهام جدا” في الدفاع عن قضايا العالم الثالث وتصفية الاستعمار عبر العالم.

وأكدت الأمانة الدولية لمنظمة التضامن مع شعوب افريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية خلال حفل رسمي في هافانا أن إسداء هذا الوسام للرئيس بوتفليقة جاء أيضا “تكريما لمساره الثوري المتميز و خصال المناضل الباسل ضد هيمنة الاستعمار و في سبيل الدفاع عن القضية الجزائرية”.

كما أوضحت المنظمة أن الرئيس بوتفليقة “لعب دورا جد هام في تدعيم منظمات العالم الثالث وتعزيز وحدة عملها لاسيما حركة بلدان عدم الانحياز و مجموعة ال77” مضيفة أنه رئيس دولة “ما فتئ يدافع عن مسار تصفية الاستعمار عبر العالم”. و قد تم تسليم هذا الوسام لسفير الجزائر في كوبا محمد عطاش من طرف خوسيه رامون بلاغير عضو الأمانة و رئيس قسم العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي.

وذكرت منظمة التضامن مع شعوب إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية أن الرئيس بوتفليقة قد انتخب بالإجماع رئيسا للدورة ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 “حيث انتزع رفض المجتمع الدولي لسياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا”.

و أضافت المنظمة “أن الجزائر تلعب دورا نشطا على المستوى الدولي و الإقليمي و القاري في مجال ترقية السلم و التنمية و حوار الثقافات و الديانات”. كما أوضحت الأمانة الدولية لمنظمة التضامن مع شعوب إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية أن هذا الوسام الرفيع يقدم أيضا لشخصيات اعترافا “بدورها الكبير في مكافحة الامبريالية”.

و خلصت المنظمة إلى القول بأن “وسام المهدي بن بركة يسدى للشخصيات التي حظيت بتقدير شعوب القارات الثلاث نظير كفاحها و إسهاماتها المتميزة لصالح التضامن بين الشعوب و جهودها من أجل الحرية و تصفية الاستعمار و الاستقلال الوطني و التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية”.

ن.م