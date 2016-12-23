“الإينباف” يستنفر قواعده لدعم التكتل في احتجاجاته المقبلة

حمل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الحاصل في القطاع لاستمرارهما في سياسة فرض الأمر الواقع، داعيا جميع الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد والتجنيد لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية التي يعتزمها التكتل النقابي لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وارجع “الإينباف” في بيان له تحوز” الجزائر” نسخة منه، تفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات في قطاع التربية، للقرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة من قبل مسؤوليه، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد المجحف الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والتدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل.

هذا وحمل “الإينباف” خلال الاجتماع الدوري الأخير للمكتب الوطني المنعقد أيام 19،20 و21 ديسمبر، الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية بعد رفضها الاستجابة للمطالب المشروعة المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات.

هذا وناشد “الإينباف”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات، وكذا ضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، وتفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، بالإضافة إلى التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية.

وأعلن في السياق ذاته رفضه السياسة الانفرادية والارتجالية التي تنتهجها وزارة التربية في اتخاذ قراراتها، بالإضافة إلى عدم احترامها لميثاق أخلاقيات المهنية الذي لم تلتزم به في مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، رزنامة شهادة البكالوريا ، رزنامة العطل المدرسية.

كما دعا كافة الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد والتجنيد لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية التي يعتزمها التكتل النقابي لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وفاء مرشدي