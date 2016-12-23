أكثر من ألف مشارك في الطبعة الثانية لـ “الجزائر في أحضان صحرائها”

أوضحت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة سامية بن مغسولة، أن قطاع فرع الشباب بالوزارة سطر برنامجا ثريا خاصا بالعطلة الشتوية على المستويين المحلي والوطني.

وأضافت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب و الرياضة خلال نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الطبعة الثانية من تظاهرة” الجزائر في أحضان صحرائها”ستكون بالولاية المنتدبة جانت يشارك فيها أكثر من 1000 شاب من جميع الولايات، ابتداء من 26 ديسمبر 2016 إلى 1 جانفي2017 ، لتعزيز السياحة الشبانية.

وأشارت سامية بن مغسولة إلى أن الهدف من هذه التظاهرة تقوية الإخوة والتعارف بين الشباب الجزائري ، و تتم خلالها حملة تضامنية ،الناجمة عن قافلة زارت رجال الأعمال حيث جمعت 50 طن من المواد الموجهة إلى العائلات المعوزة بجانت.

من جهة كشفت المديرة العامة للشباب أن الوزارة تحضر لتظاهرة حلول السنة الأمازيغية 2967 يوم 12 جانفي المقبل بمشاركة 800 شاب منحدرين من كل الولايات، إذ ستقام ببلدية بني سنوس ولاية تلمسان التي تتميز بالطابع الأمازيغي الأصيل،حيث سطر لها برنامجا ثريا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمازيغية.

وفي موضوع آخر أكدت سامية بن مغسولة على وجود أكثر من 3 آلاف مؤسسة شبانية منها دور الشباب ، و قالت إن هذه المؤسسات ينقصها التأطير و لاسيما في المناطق المعزولة، لذا سمحت المديرية العامة للشباب لبعض الجمعيات القيام بنشاطاتها في دور الشباب لجلب المهتمين ،كما أشارت إلى أن البرامج المقدمة في بعض الدور غير مواكبة للعصرنة، كاشفة عن فتح فضاءات خاصة قريبا لتلبية رغبات الشباب حتى يكون شريك في تخطيط البرامج الملائمة له،و أوضحت أن ملتقى الحفاظ على البيئة بولاية الطارف برمج في شهر مارس المقبل.

وقالت المتحدة ذاتها إن الشباب الجزائري يشارك في التظاهرات العالمية بالمواهب المكتشفة في دور الشباب و في المؤسسات الشبانية و قد مثلت الجزائر أحسن تمثيل.