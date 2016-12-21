محكمة العدل الأوروبية ترفض تطبيق اتفاقات المغرب مع أوربا على الأراضي الصحراوية

البوليساريو اعتبرته انتصارا قويا للشعب الصحراوي

أصدرت المحكمة الأوروبية، قرارها بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقالت المحكمة أن الاتفاق لن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة بذلك أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب.

قرار المحكمة الأوروبية يعد ضربة موجعة جديدة للاحتلال المغربي، بحكم أنه يعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء الغربية، وحتى وان أوصت المحكمة بعدم إلغاء اتفاق الشراكة في الميدان الزراعي، فإنها بتأكيدها أن هذا الاتفاق لا يجب أن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، تقر بأن الصحراء الغربية ليست المغرب وأن هذا الأخير يعد بطريقة ضمنية محتلا.

جبهة البوليساريو تعتبر قرار المحكمة الأوروبية انتصارا قويا للشعب الصحراوي وكفاحه العادل

اعتبر امس عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية أمحمد خداد قرار المحكمة الأوروبية الصادر امس انتصارا قويا للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من اجل الحرية والاستقلال وانتكاسة قوية لمزاعم دولة الاحتلال المغربي,

وأكد المسئول الصحراوي أن جبهة البوليساريو مرتاحة لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي جاءت واضحة ودقيقة ،و التي تؤكد على أن الصحراء الغربية ليست مغربية، وفي نفس الوقت توضح عدم شرعية تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.،

وطالب أمحمد خداد الاتحاد الأوروبي والشركات الدولية بأخذ خلاصات المحكمة بعين الاعتبار، مؤكدا أن قرار المحكمة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتثبت مما لاشك فيه عدالة المحكمة ونزاهتها ولكننا – يضيف أمحمد خداد – نثبت مرة أخرى عدالة قضية الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير .

نسرين محفوف