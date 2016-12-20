الثلاثاء , يناير 3 2017
الرئيسية / الاقتصاد / لتسهيل عملية اقتنائها:
بنك السلام يوقّع اتفاقية لتمويل شراء سيارات هيونداي

لتسهيل عملية اقتنائها:
بنك السلام يوقّع اتفاقية لتمويل شراء سيارات هيونداي

eldjazair 20 ديسمبر 2016 الاقتصاد 4 تعليقات 763 زيارة

images

سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات «هيونداي» المركبة محليا، الاستفادة من قروض بنكية من مصرف السلام لتمويل عملية شرائهم، وذلك في إطار القروض البنكية التي أطلقت مؤخرا والتي قد تصل إلى نسبة 70 بالمائة من مبلغ السيارة.
ووقّع مصرف السلام الجزائر، على اتفاق مع مجمّع طحكوت لتمويل شراء الأفراد عبر قروض استهلاك لسيارات هيونداي المركبة بمصنع تيارت.
وقد وقع يوم الاثنين على العقد من جانب مصرف السلام المدير العام للبنك ناصر حيدر و من جانب مجمع الرئيس العام محي الدين طحكوت، وهو العقد الذي سيسمح للراغبين في شراء سيارات هيونداي بإتمام العملية بالاعتماد على تمويل مطابق للشرع الإسلامي
وقد سبق لمصرف السلام الجزائر ان فتح المجال لزبائنه من الاستفادة من قروض الاستهلاك بعد ان رفعت الحكومة الحضر عنه في 2015، هذه الخدمة أطلق عليها المصرف “سلام تيسير” وهو تمويل يتم وفق البيع بالتقسيط ومطابق للمبادئ الإسلامية ويسهر على شرعيته لجنة شرعية بالبنك.
وعلاوة على زبائنه اللذين يمتلكون حسابات بنكية فيه، يقدم البنك الإسلامي هذ الخدمة لمن لم يسبق لهم فتح حسابات على مستوى وكالاته.
عمر ح

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

2017-01-02_194353

بعض الناقلين الخواص رفعوا تسعيرة النقل :
التهاب في أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية جانفي

أقدم أمس، عدد من الناقلين الخواص على مستوى ولايات الوطن على رفع قيمة تسعيرة النقل …

4 تعليقات

  1. احمد شاوش طارق
    30 ديسمبر 2016 في 20 h 54 min

    اريد توضح عن قروض بنك سلام هل بي دون فوائد
    وفي اخير اريد عنوان بنك سلام

    رد
  2. رشيدة
    31 ديسمبر 2016 في 14 h 02 min

    ما هي الشروط وما يحتوي الملف

    رد
  3. رضا
    3 يناير 2017 في 18 h 32 min

    هل تمولون شرا دكان متلا علما اني اسكن في عنابة

    رد
  4. رضا
    3 يناير 2017 في 18 h 34 min

    هل تمولون من يريد شرا دكان .علما اني اسكن في عنابة

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super