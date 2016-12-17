الجزائر تواجه طبخات إعلامية من عواصم غربية

تعيش الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة فترة صعبة في مواجهة حملة إعلامية وحقوقية قادمة من العواصم الغربية، والمشككة في الوضع الأمني والسياسي وحتى الاجتماعي في البلاد، معتمدة في سياق ذلك على منابر إعلامية ومراكز دراسات معروفة بصداها الإعلامي في أوروبا والولايات المتحدة.

خرج سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني برد بعث به إلى صحيفة “لا ليبر بلجيك” (بلجيكا الحرة) التي نشرت مقالا لخبير بلجيكي اسمه “بيار ديفرين” قام من خلاله بتشبيه بين سوريا والجزائر وما حدث في حلب بأنه سيحدث في الجزائر في قسنطينة أو وهران على حد تعبيره.

وصف بلاني ما جاء في مقال مدير التنفيذي لمركز مادارياغا-كوليج أوروبا المدير العام الفخري بالمفوضية الأوروبية ” بيار دو فراني ” بأنها توظف ” أوهاما استعمارية جديدة ” ضد الجزائر، واستعمل سفير الجزائر ببروكسل حق الرد الذي وجهه للصحيفة البلجيكية قائلا أن “هذا الخبير بالقضايا الأوروبية يقوم بمحاولة تكهن من خلال قيامه بتشبيه أقل ما يقال عنه غريب للوضع في الجزائر موظفا في ذلك أوهاما استعمارية جديدة تروج لها بعض الصحف الفرنسية هي الأخرى بتفاهات تحظى بدعم معارضين جزائريين ناقمين ينعمون برغد العيش في الضفة الأخرى للمتوسط “.

وأشار بلاني إلى أن سيناريو “سياسة-خيال” الذي ” بلغ مستوى السخافة فيه مبلغ اللامعقول في روايات “كافكا” والذي أعده كاتب المقال الذي حمل عنوان “بعد حلب هل سيأتي دور الجزائر ” يعكس مدى “عدم معرفة هذا الأخير بالجزائر وجهله بتاريخها وواقعها الاجتماعي الديناميكي وآخر ما أحرزته من تطورات”. واسترسل قائلا “بل هو يجهل حتما أن الجزائر القوية بوحده قيادتها وصمود شعبها قد شنت منذ أكثر من ربع قرن حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف التي خرجت منها منتصرة “. وأضاف في ذات السياق أن الجزائر ” قامت بطي هذه الصفحة السوداء من تاريخها إلى الأبد لتلتزم بحزم و ثبات بمسار ديمقراطي لا مناص منه مع ضمان استقرار البلد والسير العادي والمنظم لمؤسسات الجمهورية إلى جانب تحقيق التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية “، وتأسف سفير الجزائر ببروكسل من جهة أخرى لكون كاتب هذه المساهمة ” لم يكن مطلعا أيضا على التغيرات التي أحدثت في كل مضامير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر ” وهي تغيرات يقول ممثل الدبلوماسية الجزائرية في بروكسل ” وجدت لها في مراجعة الدستور لسنة 2016 نقطة ترسيخ ودعامة من أجل تكريس الطابع الجمهوري للجزائر وكذا مبدأ المصالحة الوطنية وتحويل المجتمع الجزائري على اختلافاته اللغوية و العرقية وعبر الحساسيات السياسية التي تعبر بحرية إلى حصن منيع ضد الارهاب والايديولوجيات الظلامية “، وفي ذات الصدد حرص بلاني على تذكير دوفراني بأن ” الجزائر القوية بمؤسساتها الجمهورية وثقافتها الديمقراطية التي تعد ثمرة مسار طويل من النضج الداخلي لطالما اضطلعت بدور محوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة”، ” وهي بادرت بذلك لنفسها أولا باعتبارها واعية بأن تطورها وأمنها مرهون بقوتها الداخلية و باستقرار محيطها الاقليمي وثانيا من أجل أمن وهدوء أوروبا ودول جوار لم تضطر يوما حتى خلال العشرية السوداء لمواجهة تدفق لاجئين من الجزائر و لطالما أشادت بنجاعة و تعاون مصالح الأمن الجزائرية من أجل إحباط النشاطات الإرهابية في أوروبا”.

كما حذر سفير الجزائر ببروكسل من “ادعاءات” وصفها ب “الوهمية وغير اللائقة واللاخلاقية” ومن “الهجومات التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلد”، مؤكدا أن الجزائر ستحسن الرد على كل تهديد لأمنه ا”. وواصل يقول أن ” الجزائر القوية بشعبها وجبهتها الداخلية وقوة مؤسساتها من ضمنها جيش جمهوري يمثل حصنا منيعا ضد كل من يغذون محاولات الاساءة لأمن واستقرار البلد سيمكنها مرة أخرى الرد على هذه الادعاءات الوهمية و غير اللائقة واللأخلاقية”، وخلص بلاني إلى القول أن الجزائر “تمكنت في الماضي من اسكات دعاة السوء في صفوف المروجين لسؤال من يقتل من خلال فترة الصمود البطولي للشعب الجزائري ضد الارهاب أو حتى مؤخرا خلال الربيع العربي ” في إشارة إلى مسلسل .

نظرة واشنطن للوضع الأمني في الجزائر “مشوهة وبالية”

وسبق أن وجهت واشنطن قبل أسبوع تقريرا وقعته وزارة خارجيتها أحدث كثيرا من الجدل في الجزائر، وحمل تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية دعوة للمواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر من زيارة بعض المناطق في الجزائر، مرجعا ذلك لمخاطر تهديدات إرهابية محتملة يمكن أن يتعرض إليها الأمريكيون المتواجدون أو المسافرون إلى الجزائر، ورغم أن التقرير ليس في ثوب جديد وسبق للخارجية الأمريكية توجيه توصيف سلبي من هذا النوع في كذا مرة للأوضاع الأمنية في الجزائر إلا أن بناية العناصر “وزارة الشؤون الخارجية ” قامت بالرد رسميا على هذه التقرير واعتبرته ” نظرة مشوهة وبالية لا تعكس الواقع “، مهونة بما جاء فيه من أحكام سلبية على الوضع الأمني الذي ظل الخطاب الرسمي في كل مرة يحافظ على نفس الخط ويؤكد تغلب الجزائر على ظاهرة الإرهاب الذي عانت منه الجزائر قبل الكثير من الدول في العالم ولا تزال تواصل حملة مكافحته في ظل وضع أمني صعب وهش على مستوى الحدود الشاسعة التي تميز الجزائر بجيرانها، وظل الخطاب الذي يعبر عليه المسؤولون الجزائريون سواء المدنيون كأحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس بوتفليقة أو العسكريون مثل الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش في جميع خرجاتهم يؤكد على تغلب الدولة في حربها على بقايا الجماعات الإرهابية.

الخارجية تقدم توضيحات حول ترحيل المهاجرين الأفارقة

كما تعرضت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة إلى جملة من الإنتقادات الحادة لكيفية تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المتواجدين في الجزائر، وبدأت بعض الدوائر الحقوقية والإعلامية الغربية في التعبير على قلقها من عملية الترحيل التي باشرتها السلطات بالرغم من أن عمليات الترحيل التي مست آلاف الأفارقة المتواجدين في المدن الكبرى كانت باتفاق مع الحكومة النيجيرية إلا أن طريقة الترحيل طرحت عند الكثير من الدوائر الحقوقية والمنظمات غير الحكومية العديد من نقاط الظل في عمليات الترحيل معتمدة على شهادات هؤلاء المهاجرين المعبر عليها في وسائل الإعلام، أمر دفع وهيبة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري للتنديد مما وصفتها ” حملة إعلامية تطال الجزائر جراء مواقفها الثابتة من بعض القضايا في المنطقة “.

وردت وزارة الشؤون الخارجية أمس، على التقارير المغلوطة المتعلقة بترحيل اللاجئين الأفارقة من الجزائر، وأكّدت الخارجية في بيان لها اطلعت ” الجزائر ” على نسخة منه ” أن أطراف معروفة بمواقفها العدائية تجاه الجزائر تحاول الإصطياد في المياه العكرة “، وأضافت في هذا السياق ” أن الأجهزة الأمنية تعاملت بكل احترافية وإنسانية مع اللاجئين “، وأوضحت في ذات المصدر ” أن رعايا أفارقة تورطوا في أعمال إجرامية خطيرة خاصة بالعاصمة حيث قاموا بالاعتداء على منتسبي الهلال الأحمر الجزائري “.

إسلام كعبش