اسماعيل شرقي: تهديد الإرهاب في القارة الإفريقية بات أكثر تعقيد

أكد مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، امس أنه بالرغم من التقدم الملموس في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية غير أن تهديد الظاهرة لا زال “أكثر تعقيدا” بعد تزايد المخاوف من عودة أكثر من 2000 إرهابي من العراق وسوريا واليمن الى المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتنسيق أكثر للجهود الإقليمية.

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع العاشر لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر العاصمة، أكد شرقي،أنه تم تحقيق “تقدم ملموس” في إطار مكافحة التطرف العنيف، بفضل التعاون بين أعضاء القارة الإفريقية من خلال الآليات التي تم إنشاؤها واللقاءات التي يتم تنظيمها باستمرار في هذا الشأن.

وحسب شرقي، فإن دول المنطقة تسعى لوضع “إستراتيجية قارية” مع تحديد إمكانيات كل دولة سواء عن طريق المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أو الافريبول أو عن طريق اجتماعات هيئة نواكشوط أو جيبوتي أو من خلال القوات المتوفرة في الميدان لمكافحة الإرهاب.

وشدد شرقي على “ضرورة إيلاء أولوية قصوى” للقارة السمراء لا سيما بمنطقة الساحل والقرن الإفريقي ومنطقة بحيرات التشاد، التي تعرف-كما قال- “تهديدات أمنية كبيرة ومعقدة لا سيما وسط المخاوف من عودة نحو 2500 إرهابي فار من سوريا واليمن والعراق إلى أوروبا او مواطنهم الأصلية في إفريقيا” مبرزا أن “هناك معلومات تفيد بوصول العديد من هذه العناصر إلى القارة من اليمن عبر الصومال”.

آلية (أفريبول) تباشر عملها أواخر جانفي المقبل

وعن الآليات الإفريقية لمكافحة الإرهاب في القارة السمراء كشف شرقي أنه “يتطلع أن تباشر آلية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية (أفريبول) عملها ابتداء من جانفي المقبل” وهذا بعد عقد قمة الإتحاد الإفريقي المقرر تنظيمها في نهاية جانفي.

وأوضح شرقي أنه “تم الانتهاء من كل الترتيبات القانونية والتقنية لبعث هذه المؤسسة التي ستمكن من تضافر أفضل لجهود دول المنطقة لمكافحة مختلف الآفات التي تواجهها القارة”.

وأشار شرقي بالمناسبة إلى وجود العديد من القوات الإفريقية التي تحارب الإرهاب في إفريقيا في الوقت الراهن لا سيما ببحيرة التشاد ضد جماعات بوكو حرام وكذا في روندا و الصومال أما في مالي فقد تم تجنيد فرقة خاصة من منظمة (الإيغاد) وفرقة حماية أخرى في جنوب السودان وهي كلها كما قال السيد شرقي، قوى إفريقية تعتبر “النموذج الأمني” الذي سيتم تعميمه في العديد من مناطق النزاع في القارة في إطار آلية الافريبول.

وستكون لهذه الفرق الأمنية، يضيف شرقي، “ميزة خاصة” من حيث فعالية التدريب القوي وخاصة قواعد الإلتزام للسماح لها بالبحث عن الإرهابيين وتحديد أماكن تواجدهم وبالتالي محاربة الجماعات المتطرفة من خلال إحداث إختلال في “الإقتصاد الاجرامي” لكل الشبكات الاجرامية التي لها صلة بالجماعات الإرهابية من تهريب للبشر وتهريب المخدرات وغسيل اموال الى غيرها.

ن.م