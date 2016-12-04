منحة المردودية الورقة الأخيرة لردع الأساتذة المضربين



تحولت منحة المردودية التي استعملتها وزارة التربية الوطنية فيما مضى كورقة لامتصاص غضب النقابات، إلى وسيلة تهديد تستعملها للضغط على الأساتذة للتراجع عن قرار الإضراب، حيث لم تكتف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالخصم من أجور الأساتذة المضربين المنددين بمشروع قانون التقاعد ومشروع المالية 2016 والقدرة الشرائية، لتهددهم مرة أخرى بخصم منحة المردودية.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجزائر” عن إصدار وزيرة التربية أمرا شفويا بخصم نصف منحة المردودية التي يستفيد منها الأساتذة كوسيلة لتحفيزهم الأساتذة والعمال لتحسين مردود العمل، في حال استمرارهم في إضرابهم المقرر بـ3 أيام كل أسبوع، فيما يحرمون منها كلية إذا قرروا الدخول في إضراب مفتوح.

وأفادت ذات المصادر أن الوزيرة كانت قد طالبت الأساتذة المضربين، خلال اجتماعها بممثليهم النقابيين إلى التعقل والتفهم وإعادة النظر في الطريقة المتبعة في احتجاجهم، داعية إياهم إلى كتابة رسالة تحتوي على كل مقترحاتهم وانشغالاتهم، في حين تقوم بإيصالها إلى الحكومة بنفسها، واعدة إياهم بالتفاوض مع الوزير الأول عبد المالك سلال لصالحهم، سيما ما تعلق بضم مهنة التدريس ضمن قائمة المهن الشاقة قصد الاستفادة من التقاعد النسبي، مشيرا إلى أن بن غبريط لجأت لاتخاذ قرار خصم منحة المردودية، ردا على رفض الأساتذة المضربين لاقتراحاتها السالفة الذكر، و مواصلتهم للإضراب إلى جانب نقابات التكتل.

كما أضاف المصدر في سياق ذي صلة، أن المسؤولة الأولى على قطاع التربية ستوكل المدراء و الأساتذة المتعاقدين مهمة التكفل بكافة التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاختبارات في حال أصر الأساتذة على الاستمرار في الإضراب، الأمر الذي يترتب عليه قيامهم بعملية صياغة الأسئلة،الحراسة وتصحيح أوراق الامتحانات، تفاديا للوقوع في تفويت الامتحانات على التلاميذ في حال قرر التكتل النقابي الانتقال إلى الإضراب المفتوح.

“بن غبريط تستنجد بأساتذة الجامعات لتعويض الدروس”

وفي الوقت الذي يصر فيه الأساتذة على الاستمرار في الإضراب لم تستبعد مصادرنا أن تقوم وزارة التربية باستقدام أساتذة الجامعات لتعويض الدروس التي الضائعة طوال فترة اللا استقرار الذي شهدته المؤسسات التربوية منذ الدخول الاجتماعي لهذه السنة في محاولة لإنقاذ الموسم الدراسي من شبه السنة البيضاء .

وفاء مرشدي