تسليم أكثر من 8 ملايين جواز سفر ومليون بطاقة تعريف بيومترية

صرح المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني، امس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة بأنه تم تسليم أكثر من 8 ملايين جواز سفر ومليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية، ملحا على أهميتها لترقيم المركبات لاسيما فيما يتعلق بتسيير البطاقية الوطنية للمركبات ومتابعة السيارة.

ولدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أوضح هني أنه “تم تسليم حوالي 8.2 مليون جواز سفر من بينهم مليوني جواز سفر موجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج منذ وضع النظام الالكتروني الخاص بهذه الوثيقة وببطاقة التعريف الوطنية، مذكرا بأنه تم تحديد أجل خمس سنوات لتسليم كافة بطاقات التعريف الوطنية البيومترية وذلك بمعدل 6 ملايين بطاقة سنويا أكد هني أنه سيتم بذل جهود لتقليص هذا الأجل إلى ثلاث أو أربع سنوات.

وأضاف أنه “سيتم تسليم حوالي 3 ملايين وثيقة مماثلة مع نهاية السنة الجارية و ما بين 6 و 7 ملايين أخرى سنة 2017 في حين سيتم إنتاج مجمل هذه البطاقات الالكترونية في حدود 3 إلى 4 سنوات”.

و أشار المتحدث إلى أن المترشحين للدورة المقبلة لشهادة البكالوريا سيتحصلون على هذه الوثيقة الجديدة مؤكدا على “أهمية” هذه الأخيرة بحيث أنها تسمح كذلك بالاستفادة من “خدمات مختلفة”.

ومن جهة أخرى ألح المسؤول على أن المواطن لن يتوجه إلا مرة واحدة إلى البلدية المعنية بعد رقمنة معطياته في حالة طلبه الوثيقة من جديد كون أن المعلومات المتوفرة صالحة لكل الوثائق الضرورية. وأكد السيد هني مجددا على أن كافة الوثائق البيومترية “مؤمنة و محمية” من قبل مهندسين مؤهلين بالرغم من أن التجهيزات مستوردة مضيفا أن مركزي الجزائر العاصمة و الأغواط يكفيان للاستجابة لحجم الانتاج اللازم.

وأشار إلى أنه يتم تحضير “رمز” سيسمح منذ 2017 بسحب كافة الوثائق الكترونيا لتفادي التنقل إلى بلدية الميلاد أو الإقامة، مؤكدا أن الوالي يقوم بمتابعة “صارمة” لهذه الجماعات.

كما اشار المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى أنه في حالة ما إذا ورد خطأ على وثائق الحالة المدنية تم وضع نظام لاجراء تصحيح “آني” أو تصحيح على المستوى المركزي في حالات أخرى.

وبعد أن ذكر بأن العمل برخصة السياقة البيومترية سيبدأ مطلع 2017، ألح على أهمية بطاقة بيومترية لترقيم المركبات لاسيما فيما يتعلق بتسيير البطاقية الوطنية للمركبات ومتابعة السيارة. وبخصوص احتمال اللجوء إلى بطاقات الانتخاب البيومترية قال المسؤول أن المسألة ليست واردة و أنه يمكن استعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لذلك.

نسرين محفوف