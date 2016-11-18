“الإسلاميون تجاوزوا خلافاتهم وسندخل الانتخابات في تحالف جديد”



أكد فاتح ربيعي الرئيس السابق لحركة النهضة أن الحزب بدأ المشاورات مع الأحزاب الإسلامية على شاكلة جبهة العدالة والتنمية والإصلاح الوطني والبناء الوطني للدخول بقوائم موحدة في التشريعيات المقبلة ومواجهة قانون الانتخابات في صيغته الجديدة، كما راهن المسؤول ذاته على هذه المشاورات على نزاهة عبد الوهاب دربال القيادي السابق في حزبه من خلال رئاسته لهيئة مراقبة الانتخابات، مشيرا في نفس الوقت إلى الخروق القانونية التي لا تضمن شفافية الاقتراع على حد وصفه.

قدمت حركة النهضة مبادرة للم شمل الأحزاب الإسلامية والدخول بقوائم موحدة في التشريعيات المقبلة، ما هي حقيقة هذه المبادرة؟

أولا المبادرة ليست جديدة، حيث سبق لنا تشكيل تحالف في إطار تكتل الجزائر الخضراء وحققنا من خلاله نتائج إيجابية كما أن هناك أمورا سلبية لا يمكن تجاوزها من هذه التجربة. هذه المبادرة جاءت كرد على قانون الانتخابات الجديد المجحف والذي قيس على مقاس أحزاب السلطة. وأردنا من خلال إرادة التحالف الوقوف ضد منطق هذا القانون وبهذا نريد توسيعه أكثر حتى يشمل عددا كبيرا من الأحزاب لكن في إطار نفس العائلة الحزبية أي الأحزاب الإسلامية. ويأتي هذا التحالف استكمالا للتنسيق القائم بيننا بخصوص مراقبة الانتخابات التشريعية والتشاور في إطار تنسيقية المعارضة.

هل شرعتم في الاتصالات مع شركائكم من الأحزاب الإسلامية الأخرى؟

نعم شرعنا في اتصالات رسمية مع نظرائنا من جبهة العدالة والتنمية وحركتي الإصلاح والبناء الوطني حيث تبادلنا وجهات النظر ولا نزال في إطار الاتصالات مع بقية الأحزاب وشكلنا لجنة أترأسها شخصيا لربط الاتصال بالأطراف السياسية الأخرى. ونحن من جهتنا إذا وجدنا استعدادا من الأطراف السياسية لتجاوز العقبات القانونية التي فرضها قانون الانتخابات. حقيقة نحن في حاجة لأحزاب قوية في البرلمان.

ما هي دوافع تشكيل تحالف إسلامي في هذا الوقت خاصة أن ظروف تشكيل تكتل الجزائر الخضراء ليست نفسها؟

صحيح أن تشكيل تكتل الجزائر الخضراء سنة 2012 جاء في سياق الربيع العربي وكنا آنذاك نقول أنه لو تسلمنا الحكم لا يمكننا الاستئثار به بمفردنا، وقمنا بعديد المبادرات الجماعية كالانضمام لمجموعة الذاكرة ومجموعة الـ 20 وتنسيقية الانتقال الديمقراطي وهذه قناعتنا أن الإنفراد بالحكم ليس في مصلحة أي تيار سياسي ونحن نرى كيف أن الأغلبية في البرلمان أساءت للعملية التشريعية. مبدأنا هو محصور في اجتماع وتوافق الأحزاب السياسية من أجل المصلحة العليا للبلاد.

كيف سيكون التحالف بينكم والجميع يعرف حجم الخلافات المتحكمة في القيادات الإسلامية إضافة إلى تشرذمها إلى تشكيلات مختلفة؟

نعم انشطرت غالبية الأحزاب الإسلامية إلى عدة أحزاب وهذا ما أدى إلى التقليل من تأثيرنا، ولكن يجب القول أن هناك دوائر في السلطة هي من ساهمت في هذا الانشطار ونحن من خلال مبادرتنا الجديدة نبعث برسائل أمل ووحدة. أما موضوع الخلافات، نحن طويناه في حركة النهضة مع إخواننا في العدالة والتنمية في سنة 2008. وهذا بالرغم من أن هذه الخلافات صحيحة وموجودة لكن إذا كانت هناك قناعة للوحدة مثلما حدث في 2012 سننجح في ذلك. وبما أن جميع الأحزاب الإسلامية متواجدة في المعارضة فالأمر سيسهل علينا ويدفعنا للتفاؤل أكثر.

هل تعيين القيادي السابق في حزبكم عبد الوهاب دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات فتح لكم الشهية ومنحكم ضمانات كافية للدخول في الانتخابات؟

وجود عبد الوهاب دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات أمر مشجع ورسالة إيجابية من رئيس الجمهورية ودليل على وجود نية حول شفافية الاقتراع وهذا ما يتناغم مع محيط الجزائر بالنظر إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة غير المطعون فيها في الجارتين تونس والمغرب والجزائر لا يجب أن تكون حالة شاذة في محيطها. لكن دربال لا يكفي لا بد من ضمانات قانونية وقانون الانتخابات الأخير لا يسمح بتوفير جو انتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك لا بد من إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية لأن الإدارة يبقى مشكوك في مصداقيتها، كما أننا طالبنا بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون أساس عملية انتخابية نزيهة حقا.

حاوره: اسلام كعباش