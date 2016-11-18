“إيران خودرو” تقتحم سوق السيارات الجزائرية بعشرة آلاف وحدة

شرعت الشركة الإيرانية “إيران خودرو”، في تجسيد مشروع تركيب السيارات بالجزائر بالشراكة مع الشركة الجزائرية فاموفال، وذلك في سياق العمل على تجسيد أهدافها بتركيب السيارات بمعدل عشرة آلاف وحدة، إضافة إلى إنتاج سيارات تستخدم الغاز الطبيعي وقود “جي أن سي”.

وتأتي الخطوة بعد إلاعلان الذي أشار إليه الشريك الجزائري بالاتفاق مع المجموعة الإيرانية لإقامة مصنعين الأول في العاصمة و الثاني في غليزان، وتنتمي شركة فاموفال لمجموعة رحمون التي تخصصت في مجال الميكانيكا منذ السعبينات وعملت لسنوات كممثلة للعلامات الايرانية منها سايبا ،فضلا عن علامات صينية مثل ليفان و سوكونو جيلي ،و يمتلك مجمع رحمون وحدة صناعية لانتاج الرافعات و المقطورات عبر فرع “صافترايل”، و سبق الإعلان أيضا عن اتفاق بين مجموعة تحكوت و إيران خودرو لتركيب السيارات، و اقامة مصنع بتيارت .

بالمقابل ،شركة إيران خودرو أو مجموعة إيران خودرو الصناعية هي شركة تصنيع إيرانية لتصنيع السيارات مقرها الرئيسي يقع في العاصمة طهران، تأسست الشركة عام 1962 على يد الشقيقين أحمد ومحمد خيامي، وقد عرفت الشركة باسم إيران ناشيونال وكلمة ‘خودرو’ بالفارسية تعني ‘سيارة’، تقوم الشركة بإنتاج سيارات أخرى كسيارات بيجو405 وبيجو بارس وبيجو 206 وبيجو 207 “اي وتندر 90 (لوغان)” و”سوزوكي” “غراندفيتارا” الرباعية الدفع، وكذلك تقوم شركة “إيران خودرو ديزل” (من فروع ايكو) بإنتاج السيارات التجارية بما فيها الحافلات والشاحنات،أدرجت مجموعة “إيران خودرو” الصناعية في جدول أعمالها موضوع التعاون الاستراتيجي مع مصنعي السيارات العالمية المعتمدة مثل “مارسيدس بنز” و”بيجو” و”رينو” و”سوزوكي” وقامت بتنفيذ مشاريع عدة بالتعاون مع تلك الشركات، الأمر الذي أعطى “ايكو” قدرات كامنة لتتمكن من تصنيع وتطوير ماركة “سمند” المحلية الصنع.

عمر حمادي