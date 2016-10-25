“تحذيرات الوزير محمد عيسى من التشيع والمذاهب الدخيلة مبالغ فيها”

“الزوايا أسست الدولة وصنعت رجالاتها والرئيس بوتفليقة واحد منهم”

“ماذا كانت تفعل جمعية العلماء المسلمين في ندوة المعارضة؟”

“أياد خارجية لها صلة بما حدث في غرداية والدولة أحسنت لما ضربت بيد من حديد”

“الزوايا ستساند رئيس الجمهورية إذا ترشح لعهدة جديدة”

في العدد الأول منه استضاف منتدى “الجزائر” أمس بمقر الجريدة رئيس المنظمة الوطنية للزوايا، عبد القادر باسين، الذي أجاب عن العديد من الإشكالات الوطنية ذات الصلة بالدور والمهام التي تقوم بها الزوايا في الوقت الحاضر على المستوى الوطني، فمن دور الزوايا في ترسيخ المرجعية الوطنية الدينية ومحاربة التطرف والمذاهب الدخيلة ومواقف المنظمة الوطنية للزوايا من سلوكات جمعية العلماء المسلمين ومواقف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى معرجا إلى نشاط الجمعية وتكريم الشخصيات الوطنية وعلى رأسها شكيب خليل منتهيا بأزمة غرداية وكذا آفاق انتخابات الرئاسة في 2019 والتغييرات الداخلية في جهاز الأفلان.

انتقد رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر باسين التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى التي حذر من خلالها مما سماه تغلغل المد الشيعي ومعه بعض الطوائف الإسلامية الأخرى داخل المجتمع الجزائري، وقال باسين إن “الحديث عن التشيع في الجزائر مبالغ فيه”، قبل أن يضيف معترفا أنه “ليس مدافعا عن الشيعة والتشيع”.

وأضاف عبد القادر ياسين لدى نزوله ضيفا على فوروم “الجزائر” أمس أن المذهب الشيعي “معتمد في دولة صديقة ومحورية وهي إيران، تربطها بالجزائر علاقات قوية خاصة بين رئيسي الدولتين”، معتبرا قضية تشيع الجزائريين والتحذيرات التي أطلقتها الحكومة على لسان وزارة الشؤون الدينية بأنها غير منطقية قائلا بهذا الخصوص “هناك مجموعات قليلة أو فرادى يتم إغراؤهم مقابل الدخول في هذه الطوائف الدخيلة ولكن نعتقد أن الأمر يبقى مبالغا فيه وليس لديه سند قوي”، مؤكدا أن “لا خطر على الجزائر من التشيع أما فرقة الأحمدية فمن اعتنقها أفراد في “سكيكدة ” وهناك من أعلن توبته”، كما شدد ضيف منتدى “الجزائر” على أن الفرد الجزائري ثابت على المذهب المالكي وأجداده نشأوا على فطرة الإسلام”.

وكشف رئيس منظمة الزوايا أنه “شخصيا قام بزيارات لعدة زوايا في غرب البلاد واطلع على تحريات قامت بها مكاتب الزوايا على مستوى الولايات وتوصل إلى أن التشيع ليس بذلك الحد وإنما له علاقة بأفراد والشاذ لا يقاس عليه”، وتابع بقوله “أمر التشيع أخذ أبعادا كبيرة نظرا لأن وزير الشؤون الدينية هو من أطلق هذا التصريح”.

التيار السلفي خطير و”داعش” نسخة طبق الأصل لـ “الجيا”

انتقد عبد القادر باسين بشدة التيار السلفي وأكد في نفس الوقت بأنه “لا يحمل عداء للمتدين السلفي الذي يقوم بواجباته الدينية أو السلفية الصحيحة القائمة على السلف الصالح ولكن موقفنا واضح ضد السلفيين الذين يحملون أجندات خارجية ” وقدم مثالا عن “ربيع المدخلي الذي قال بأنه طالب من السلفيين الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا “، قبل أن يضيف بأن ” داعش “نسخة طبق الأصل لـ “الجيا ” الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر والبغدادي نسخة لعنتر الزوابري مشربهم مشرب دماء وعنف على عكس ما تدعو إليه تعاليم الإسلام”

جمعية العلماء المسلمين مخترقة من السلفيين وقدمت لهم اعتمادات لفتح مدارس قرآنية

ووجه رئيس المنظمة الوطنية للزوايا سهام انتقاداته لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يترأسها حاليا الدكتور عبد الرزاق قسوم حيث قال بأنها ” أصبحت مخترقة من طرف التيار السلفي في عدة ولايات ” واعتبر أن هذا الأمر ليس من فراغ لأنه يملك أدلة دقيقة، وأفاد بأن “جمعية قسوم منحت اعتمادات لسلفيين لفتح مدارس قرآنية عبر الولايات “

ماذا كانت تفعل جمعية العلماء المسلمين في ندوة المعارضة؟

كما انتقد بشدة جلوس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع المعارضة في اجتماع زرالدة قبل أن يتساءل “ما دخل جمعية العلماء في اجتماعات المعارضة؟ هل هي مع الوطن أم ضد الوطن؟ هل في قانون الجمعية الأساسي بند يدعوهم للاجتماع مع المعارضة؟ “، مشددا من جهة أخرى على أن الزوايا ” تريد من جمعية العلماء البقاء في إطارها الأساسي الذي تأسست من أجله من طرف الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي تعلم القرآن في زاوية باولاد جلال “.

نبارك تعيين أبو عبد الله غلام الله على رأس المجلس الإسلامي الأعلى

وصف عبد القادر باسين تعيين رئيس الجمهورية لوزير الشؤون الدينية الأسبق أبو عبد الله غلام الله على رأس المجلس الإسلامي الأعلى بأنه ” رجل مناسب في مكان مناسب “، وعدد المتحدث مناقب وتاريخ سلف محمد عيسى على رأس قطاع الشؤون الدينية قائلا بأن ” غلام الله عمل في القطاع الديني لسنوات ثم انتقل إلى الحكومة كوزير للشؤون الدينية 17 سنة وأنه خريج زاوية سيدي بوعبد الله في تيارت إضافة إلى انخراطه في جمعية العلماء المسلمين وتكوينه الجامعي في الفلسفة وهو مجاهد أيضا “.

نطمح لتوحيد الزوايا في منطقة المغرب العربي

نفى عبد القادر باسين رئيس منظمة الزوايا وجود تأثير للزوايا الجزائرية خارج التراب الوطني، وأفاد بعدم وجود تنسيق مع الزوايا خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، بالرغم من أن الزاوية التيجانية سيدي احمد التيجاني في عين ماضي بالأغواط لديها ملايين الأتباع في إفريقيا كالسنغال وجنوب إفريقيا وبوركينافاسو، من جانب آخر كشف باسين على ” وجود نية نحو توحد الزوايا في المغرب العربي “مشيرا إلى أن ” الجزائر هي من تملك عدد أكبر من الزوايا “.

أياد خارجية لها صلة بما حدث في غرداية والدولة أحسنت لما ضربت بيد من حديد

وبخصوص دور الزوايا في تهدئة الأوضاع في ولاية غرداية بعد المواجهات العنيفة التي أخذت صبغة “طائفية ” وسقوط ضحايا آخرهم اغتيال أحد أعيان الميزابيين قبل أيام، كشف عبد القادر باسين أن هناك ” وفد من الزوايا زار الولاية ” ولكننا علمنا أن هناك ” تخلاط ” تقوم به أيادي خارجية وصفها بـ ” أعداء الوطن ” رافضا تسمية هذه الأطراف الخارجية والداخلية، وأكد أن ما حدث في غرداية يتجاوز الزوايا إلى ضرورة تدخل الدولة عن طريق آلة الردع والضرب بيد من حديد لإعادة الاستقرار، وأعطى مثالا بثمار تدخل الجيش بطلب من الرئيس بوتفليقة ونجاحه في إنهاء الأزمة على حد تعبيره.

علاقة الزوايا بالمساجد متكاملة

كما أكد عبد القادر باسين أن علاقة الزوايا بالمساجد “علاقة روحية “، وقال أن المسجد يمثل “الشريعة والزاوية تمثل الحقيقة ” واعتبر أن الدور بينهما مكمل، كاشفا في ذات الوقت أن ” المساجد التي تقع تحت سلطة الزاوية هي من تعين إمامها وكل القيمين عليها “.

الشيخ الطاهر آيت علجت يمثل المرجعية الوطنية

وبخصوص المرجعية الوطنية التي كثيرا ما أثارت جدلا في الأوساط الدينية والإعلامية في الجزائر اقترح باسين أن يكون على رأسها الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت الذي كان مجاهدا إلى جانب الشهيد العقيد عميروش، ودعا في نفس الوقت إلى ” تفعيل الزوايا لمجابهة العنف والتطرف والمذاهب الدخيلة على الجزائر “.

ننتظر دفتر الشروط من وزارة الاتصال لإطلاق قناتنا الفضائية

من جانب آخر أفاد رئيس منظمة الزوايا على أن منظمته تعكف حاليا على التحضير لإطلاق قناة خاصة تحت عنوان ” الزاوية ” وهي تنتظر إصدار دفتر الشروط من طرف وزارة الاتصال للتكيف مع القوانين المهيئة، كاشفا بأن القناة الفضائية ” ستهتم بالشأن التراثي والثقافي وكل ما له علاقة بالزوايا وتاريخها “.

الزوايا أسست الدولة وصنعت رجالاتها والرئيس بوتفليقة واحد منهم

وفي الجانب السياسي، وعلاقة الزوايا بالسياسة، أفاد باسين أن الزوايا هي من أسست الدولة وصنعت رجالاتها، مؤكدا أنه إذا أردنا أن نبني دولة قوية علينا بالاعتماد على إطارات الزوايا لأن سياسة الزاوية ليست سياسة الأحزاب أو الانخراط فيها، بل هي – حسبه- سياسة مبنية على الحياة السياسية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة والتي هي سياسة التعايش السلمي مع الناس وسياسة التآخي، مشيرا إلى أن هذه السياسة جسدها أحد أبناء الزوايا وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 حينما سن قانون الوئام المدني الذي هو سياسة مصالحة.

وأسهب بالقول انه من الشروط التي تأسست عليها الزوايا إصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعبر المتحدث عن استهجانه للأبواق التي انتقدت الزوايا واتهمتها بالخلط في السياسة، مؤكدا بالقول “نحن نظن بأنه إذا كان حب الوطن والدفاع عن مصالح الوطن ولم شمل أبناء الوطن الواحد والتعريف بإطاراته ورفع الظلم على الظلم إذا كان هذا يسمى سياسة فنحن نقول إننا نمارسها اليوم وغدا ولا عيب في ذلك.”

4 آلاف إطار دولة مظلوم في الجزائر على رأسهم شكيب خليل

وفي حديثه عن تتويج الزوايا لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، صرح رئيس الجمعية الوطنية للزوايا أن هذه الأخيرة لم تكرم شكيب خليل فقط، فهذا العمل فكرت فيه الزوايا منذ سنوات حتى تقول للمحسن أحسنت وللمسئ أسأت.

وأفاد المتحدث أن أول تكريم خصت به رابح سعدان عام 2010 بعدما قدم من المونديال وهو اعتراف بجميل لأحد أبناء الوطن ممن قدموا شيئا في الجانب الرياضي، وبعدها قامت الزوايا بتكريم العديد من الشخصيات الوطنية والعلمية، وحين عادت للنشاط في السنة الماضية – يضيف- قامت بتكريم الشيخ الطاهر ايت علجت وكان هو أول تكريم له من طرفهم، مؤكدا أن كل هذه الأخيرة مرت بردا وسلاما إلا تكريم شكيب خليل الذي أثار الكثير من الجدل، لأن أول خروجه منذ أن وطأت قدماه أرض الوطن كان من الزوايا.

وأكد باسين أن شكيب خليل شاء من شاء وأبى من أبى شخصية دولية مرموقة ورجل ذو كفاءة عالية، مضيفا أنه كان له فضل كبير على الزوايا حينما كان وزيرا للطاقة والمناجم، فحينما كان يقوم بزيارات ميدانية كوزير للطاقة كان يتفقد الزوايا ويقدم كل الدعم لها، كبناء مطعم مجهز لزاوية بشار.

كما أشار المتحدث أن هذا التكريم لم يأت من العدم بل حينما دخل شكيب خليل للجزائر رأت الزوايا بأن هذا الرجل مظلوم وينبغي رفع الظلم عنه، فقامت بتكريمه، كما عرج باسين إلى نقطة مهمة تتعلق بنقص الإطارات ونقص الكفاءات وهجرة الأدمغة التي اشتكى منها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بلغة الأرقام أن هناك 4000 إطار مظلوم وعلى رأسهم شكيب خليل كل إطار خسرت عليه الدولة مليون دولار لتكوينه حسب المعايير الدولية.

تعلمت الكثير من سفري مع شكيب خليل

وفي حديثه على قضية سوناطراك 1 و2 التي اتهم فيها شكيب خليل بنهب أموال الدولة، كشف المتحدث عن متابعتهم الجيدة والحثيثة لحيثيات القضية بالقول ” تابعنا جيدا قضية سوناطراك 1 و2 وبالنسبة لي أنا أؤمن بالحاضر، لم يذكر اسم شكيب خليل لا من بعيد ولا من قريب فبالنسبة لي الرجل بريء، أما زيارته للزوايا كانت زيارة عادية بدعوات من شيوخها الذين طلبوا زيارته، وانأ رافقته فيها كرئيس منظمة الزوايا، وكان لي الشرف في ذلك لأنني تعلمت الكثير من هذا الرجل سياسيا واقتصاديا وكانت لنا معه سفريات لعديد الولايات ورحلات حتى إلى الجنوب وتعلمنا منه الكثير واكتشفنا شكيب خليل آخر رجل متدين محب للزوايا، أما ما روج له فهذا أمر مرفوض تماما لأنه ما دام الرئيس موجودا على قيد الحياة ولم يتهمه فلن نقبل ان يتهمه اي طرف.”

الزوايا ستساند رئيس الجمهورية إذا ترشح لعهدة جديدة

من جانب آخر، ولدى تطرقه إلى ما صرح به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، أعلن رئيس الجمعية الوطنية للزوايا عن مساندتهم المطلقة لرئيس الجمهورية اذا ترشح لعهدة جديدة، مضيفا أن الزوايا زكت بوتفليقة في أربعة مواعيد انتخابية من 1999 إلى 2014 مرورا بمحطتي الوئام والمصالحة الوطنية والتي تعتبر تزكية ثانية، لهذا – يضيف- نحن مع الرئيس اليوم وغدا.

وأشار ان قضية الرئاسيات أمر مفصول فيه ما دام الرئيس موجود على قيد الحياة فالزوايا معه، معربا عن دعمه الشخصي لما ما تفضل به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وكذلك عمارة بن يونس لأنهما سارا على خطى الزوايا.

إسلام كعبش/ نسرين محفوف