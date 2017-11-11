وقع مجمع “سوناطراك” وشركة “بيكر هيوز جنرال الكتريك” الأمريكية” يوم الخميس في الجزائر عقدا يقضي بإنشاء شركة مختلطة متخصصة في الإنتاج المحلي للتجهيزات و المعدات الموجهة لقطاع صناعة النفط والغاز و الخدمات المرتبطة بها.

و قد حضر حفل التوقيع على هذا العقد وزير الطاقة مصطفى قيتوني و الرئيس المدير العام لشركة سوناطرك عبد المومن ولد قدور و رئيس شركة “بيكر هيوز جنرال الكتريك” لورينزو سيمونيللي و مدير عام بيكر هيوز جنرال الكتريك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا رامي قاسمي إلى جانب السفير الإيطالي بالجزائر باسكوال فيرارا وممثلي عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدر قيمة الاستثمار في هذا المشروع الذي سيصبح عمليا بداية من 2019 نحو 45 مليون دولار في المرحلة الأولى لترتفع إلى 200 مليون دولار على المدى الطويل.

أما بالنسبة لرأسمال هذه الشركة المشتركة، و تحمل اسم شركة “سوناطراك – جنرال الكتريك للمعدات البترولية فقد قدر بـ (4) مليار دينار جزائري مملوكة بنسبة 51% من قبل سوناطراك و 49% من قبل شركة “بيكر هيوز جنرال الكتريك” الأمريكية.

و في المرحلة الأولى من المشروع ستشكل اليد العاملة الجزائرية 90 بالمائة من الموظفين، بينما ستصل نسبة الاندماج الصناعي للمشروع في حدود 30 بالمئة.

وأشار المتعاملين الشركاء إلى أن الشركة ستتخصص في تصنيع وتجميع وصيانة أنواع مختلفة من معدات التحكم في الضغط مثل فوهات الآباري و بالتالي إنشاء قاعدة هامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لنشاطات المنبع في الجزائر مع العمل على التصدير إلى السوق الجهوي.

و تقع الشركة المرتقب استحداثها في منطقة أرزيو الصناعية (وهران ) على مساحة 20 ألف متر مربعي و ستتكفل بتكوين أكثر من 200 مهندس خلال السنوات السبع الأولى من بداية النشاط.

وبالإضافة إلى خلق فرص العمل المباشرة في منطقة أرزيو، سيساهم هذا المشروع في تطوير وتعزيز سلسلة التموين المحلية، مما يسمح بإنشاء عدد كبير من الوظائف غير المباشرة فضلا عن تعزيز النظام البيئي لمنظومة النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد، من خلال تنمية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

قيتوني: هذه الشركة ستكون “رافد مهم ” للجزائر

وعلى هامش حفل التوقيعي قال قيتوني إن هذه الشركة ستكون “رافد مهم ” للجزائر في مجال الصناعة المحلية لتجهيزات قطاع الطاقة، لأنها ستعكف على صنع رؤوس الآبار التي ما تزال حتى الآن مستوردة من الخارج .

و أضاف أن هذه الشركة هي الأولى في إفريقيا لتصنيع هذا النوع من المعدات البترولية، مؤكدا أن فائض الإنتاج سيتم تصديره إلى الدول الإفريقية.

ويعتمد المشروع على خبرة شركة “بيكر هيوز جنرال الكتريك” الواسعة في مجال تصنيع معدات حقول النفط وتعزيز الخبرات العالمية والمحلية للشركة لتوفير حلول الإنتاج.

نسرين.م