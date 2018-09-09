كشف العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، إلياس قمقاني أن منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة الممتد على مسافة 4.5 كلم يوميا أزيد من 200 ألف زائر قادمين من مختلف ولايات البلاد يأتون لهذا المتنفس رفقة عائلاتهم للترفيه والاستجمام والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.

وقال إلياس قمقاني إن” منتزه الصابلات للعاصمة يستقطب يوميا أزيد من200 ألف زائر من جميع فئات المجتمع بفضل الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مستوى مساحات خضراء ومرافق للترفيه من أجل توفير الراحة والاستجمام للمواطنين”، مضيفا أنه بإمكان العائلات أن تمكث بالمنتزه وتستمتع بالخدمات التي يوفرها لغاية الساعة الثالثة صباحا خاصة أنه يشهد توافدا كبيرا للمواطنين في الفترة الليلية . وبعد أن أكد أن “الولوج لمنتزه الصابلات يتم بصفة مجانية”، أبرز أنه بإمكان جميع فئات المجتمع الاستمتاع بمتنفس الصابلات حتى وإن كانت من ذوي الدخل الضعيف، حيث تم توفير جميع الخدمات بأسعار ملائمة. ويضم المنتزه -علاوة على شاطئ أو شريط خاص بالسباحة في البحر- عددا من حمامات السباحة، حيث “بلغ عدد الزوار لهذه الحمامات خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين أزيد من 60 ألف شخص”، يقول المسؤول الذي أضاف بخصوص حظائر السيارات المتوفرة بالمنتزه إن سعتها بلغت 2400 مكان، مؤكدا أن “المنتزه يستقبل يوميا حوالي 8000 سيارة”، وأشار في ذات الإطار إلى أن “المنتزه سيستلم قريبا حظيرة سيارات جديدة تتسع لحوالي 1000 سيارة”. ويضمّ منتزه الصابلات عدة مطاعم، بالإضافة إلى محالات الأكل السريع وكذا مسرح على هواء الطلق. كما فتح المجال للباعة المتجولين لألعاب الأطفال والشاي حتى الألبسة والأكلات التقليدية على غرار “المحاجب” و”البوراك”. وبالتقرب من العائلات على مستوى المنتزه، أكدت أن هذا المكان هو فعلا متنفس ورئة للعاصمة مضيفة أنها تتمتع يوميا بنسمات الريح العليل والهواء المنعش بالقرب من شاطئ البحر في كنف حراسة أمنية من خلال وحدات أمنية متنقلة ووحدة للحماية المدنية، حيث بإمكان هذه العائلات الجلوس على العشب والمساحات الخضراء والاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة بصفة مجانية وبإمكانهم حتى إحضار مأكولاتهم الخاصة. حيث تعد العائلات في بيوتها أشهى الأطعمة وتحملها للمنتزه أين تفترش الحصائر في المساحة الخضراء أو على موائد خشبية مثبتة على الأرض ومحاطة بكراس وفرها المسؤولون في المنتزه للعائلات.

ق-م