

لم يفرج مجلس شورى حركة النهضة لما كان يصبوا له معارضو ذويبي من رحيل هذا الأخير من على رأس أمانة الحركة وتصحيح الإختلالات التي تتخبط فيها الحركة وإنما جدد تمسكه بقيادته ومؤسساته وخيارته في خطوة وصفوها بالرغبة في تمديد عمر الأزمة.

أثار بيان مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة المتمسك بقيادته تمسكه بقيادته ومؤسساته وخياراته حفيظة معارضي ذويبي معتبرين أن الأمر ما هو إلا تمديد لعمر الأزمة التي تتخبط فيها النهضة و الماضية إلى الإنفجار وأعلنوا منح الأمين العام الحالي مهلة 20 يوما له لمعالجة جملة الإختلالات التي يتخبط فيها الحزب و إلا رحيله من على رأس الحزب .

و ذكر القيادي المستقيل من المكتب الوطني محمد حديبي في تصريح ل “الجزائر” أمس “مجلس الشورى أقر بعمق الأزمة التي تمر بها النهضة ورفض قبول استقالة الأعضاء المكتب الوطني وجمد الوضع “وأضاف:”الأزمة كبيرة والنهضة مقبلة على خيارات الانفجار بسبب تصلب الأمين العام وتشبثه بالكرسي في إطار الصراع لمقاومة لإفشال مشروع الاتحاد المجلس استمع للآراء واعتبر أن الأزمة كبيرة وعميقة إلى درجة عدم الحسم ورسمها بتشكيل لجة وطنية للتحقيق في ما قدمه أعضاء المكتب المستقيل واستدعاء دورة طارئة استثنائية للفصل في الوضع بعد عرض تقرير اللجنة وقرر تكليف لجنة مؤقتة لتسيير الحزب بدل المكتب الوطني إلى غاية الفصل في الوضع من قبل مجلس الشورى بعد 20 يوما ”

هذا وكان 12 قيادي من المكتب الوطني للحركة أعلنوا استقالتهم قبل أسبوع من انعقاد مجلس شورى النهضة وذلك على خلفية ما أسموه بانحراف الحركة عن مسارها وضرب الأمين العام الحالي محمد ذويبي كافة لوائح الحزب ونظامه الداخلي عرض الحائط المؤسسات وميله للعمل خارج هذا الإطار الأمر الذي ولد صراعات بين أعضاء المكتب الوطني وأوصل النهضة لطريق مسدود إلى جانب انحرافه عن القواعد العامة المتحكمة في سير عمل الحركة لاسيما مؤسساتها القيادية المتمثلة في المكتب الوطني.

كما أشاروا إلى أن الأمين العام لم يستطع التكيف مع ثلاث مكاتب وطنية المجددة في كل مرة خلال عهدته هذه و يميل للعمل الموازي خارج مؤسسات الحركة وذكروا في بيان سابق لهم :” الأمين العام حول المكتب الوطني إلى كيان لتنفيذ ما يريده عن طريق الاستشارة الهاتفية وشكّل مجموعة موازية خارج مؤسسات الحركة لمقاومة قرارات المكتب الوطني وإجهاض قرارات مجلس الشورى الوطني وقيامه بسلوكات لا تليق بمنصب الامين العام بزرع الفتنة داخل الصف والقواعد النضالية الغير المواكبة لما يجري ونشر مغالطات والاشاعات لا أساس لها” .

زينب بن عزوز