افتتح أمس، الصالون الدولي للفواكه و الخضر ببرلين “فروي لوجستيكا 2019″ بمشاركة 20 مؤسسة جزائرية قدمت إلى ألمانيا لاستكشاف فرص تصدير جديدة. و دشن وزير التجارة سعيد جلاب الجناح الجزائري في هذا المعرض العالمي بحضور سفير الجزائري بألمانيا، نور الدين عوامن و ممثل الرابطة العربية بألمانيا طلال الأمين و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، محمد العيد بن عمر. وحسب جلاب تدخل المشاركة الجزائرية في إطار الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع و التي تهدف إلى ” تحسين صورة البلاد في التظاهرات الاقتصادية الدولية الكبيرة”. كما يسمح هذا الصالون للمؤسسات الجزائرية المشاركة بالتوصل إلى منافذ دائمة لتصدير منتجاتهم الفلاحية في الاسواق الدولية، مع الاعتماد على الخصوص على التوزيع الكبير.

و افاد الوزير قائلا”: “المنتوج الجزائري متواجد في الاسواق الخارجية لكن بكميات قليلة. نريد اعطاء دفعا للصادرات الفلاحية برفع حجمها بفضل عقود مع التوزيع الكبير”.

و عرفت الصادرات الفلاحية الجزائرية، خلال السنوات الاخيرة، معدلات تصدير مستمرة اكدت حيوية و ديناميكية قطاع الفلاحة الذي سجل فائضا هاما في المنتوج و في عدة فروع انتاج. و بلغت الصادرات الفلاحية الجزائرية حوالي 60 مليون دولار سنة 2018 مقابل 44 مليون دولار في 2017.و عزم المتعاملون الاقتصاديون الذين ينشطون في هذا المجال على فتح افاق جديدة لنشاطهم وعدم الاكتفاء ببعض عمليات التصدير التي تتم بالمناسبات.

و حضر صالون “فروي لوجستيكا 2019″، الذي يعد من أهم التظاهرات التجارية في المجال الفلاحي بأوروبا، 3.200 عارض ممثلين 80 دولة. و يتوقع المنضمون مشاركة أزيد من 78.000 زائر مختص في القطاع قادمين من 130 دولة في هذا الحدث الذي يمنح فرص أعمال ثمينة للمشاركين بتشكيل شبكة الفاعلين الأساسيين في قطاع الفواكه و الخضر.

و تسمح هذه التظاهرة التجارية التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر ب 132.000 متر مربع بإعطاء صورة شاملة للتحديثات والمنتوجات والخدمات المتعلقة بحلقات شبكة التموين الدولية. و يشارك في هذه التظاهرة إضافة إلى المنتجين والموزعين للخضر و الفواكه مؤسسات ناشطة في المجال التقني الفلاحي (البذور و تطوير تشكيلة الأنواع و العتاد و تكنولوجيا المراقبة و التغليف…) و اللوجستية (النقل و الخدمات الجمركية و محطات تحميل الخضر و الفواكه و مخازن للتبريد و توزيع واسع…) و كذا مصالح الخدمات (مراقبة الجودة و شهادات النوعية و نظام تسيير المخزونات و التسويق و كذا التأمينات…). و تندرج المشاركة الجزائرية في صالون “فروي لوجستيكا” في إطار برنامج التظاهرات الاقتصادية الدولية التي تشارك فيها الجزائر، علما انه سينظم 53 معرض و صالون دولي مبرمج خلال الفترة الممتدة ما بين 2020/2019. و كانت الجزائر قد شاركت خلال سنة 2018 في 25 صالونا و معرضا بالخارج و نظمت أيضا معارض جزائرية خاصة بكل من واشنطن و بروكسل و نواكشوط و ليبريفيل و داكار و الدوحة.

عمر ح